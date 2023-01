Ea este sexy-iubita prezentatorului ”Survivor”! Cine are grijă de Daniel Pavel la filmările din Republica Dominicană 27.01.2023

27.01.2023 Ea este sexy-iubita prezentatorului ”Survivor”! Cine are grijă de Daniel Pavel la filmările din Republica Dominicană Daniel Pavel nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pro TV l-a ales ca gazdă și în sezonul patru al Survivor România 2023, iar alături de el în Republica Dominicană este și iubita lui, Ana […] The post Ea este sexy-iubita prezentatorului



Ea este sexy-iubita prezentatorului ”Survivor”! Cine are grijă de Daniel Pavel la filmările din Republica Dominicană

Daniel Pavel nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pro TV l-a ales ca gazdă și în sezonul patru al Survivor România 2023, iar alături de el în Republica Dominicană este și iubita lui, Ana […] The post Ea este sexy-iubita prezentatorului ”Survivor”! Cine are grijă de Daniel Pavel la filmările din Republica Dominicană appeared first on Cancan.

Ea este sexy-iubita prezentatorului ”Survivor”! Cine are grijă de Daniel Pavel la filmările din Republica Dominicană

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acţiunile Grup Şerban Holding, companie antreprenorială românească activă în mai multe domenii din agricultură, vor debuta pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti în data de 28 februarie 2022 sub simbolul GSH, iar compania vizează

Ministerul Afacerilor Externe a actualizat, duminică, alerta de călătorie pentru

Când vine vorba despre alegerea pantofilor potriviţi pentru a merge cât mai bine cu ţinuta, femeile au mereu probleme. Cu atât de multe modele, culori şi înălţimi de toc, găsirea perechii potrivite pentru un anumit stil şi look poate deveni un

Un tânăr de 37 de ani a dispărut din Ialomiţa de o lună de zile. Familia acestuia face un apel disperat către autorităţi. Mama tânărului a povestit în cadrul unui interviu pentru Antena 3 faptul […] The post Un bărbat în vârstă de 37

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan a anuntat că va trimite Corpul de Control la Teatrul Excelsior, după verificări făcute de Direcţia Cultură cu privire la spaţiile de depozitare

O fată de 16 ani a trecut prin momente de coşmar pentru că a crezut în promisiunile unui bărbat, care s-a dovedit ulterior că era un proxenet extrem de periculos. Copila s-a prostituat ca să îşi construiască un viitor împreună, iar când a

Rosemary DiCarlo, adjunct al secretarului general ONU, a denunţat, la începerea reuniunii Consiliului de Securitate, decizia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaşte independenţa regiunilor separatiste Doneţk şi Lugansk şi de a

Luna iubirii continuă, iar la malul mării pregătirile sunt în toi. După Valentine\"s Day, românii sărbătoresc Dragobetele. Hotelierii constănțeni au pus la bătaie oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele, iar acum au aproape toate

Campionatele Naţionale de Schi s-au desfăşurat pentru prima dată sub egida FIS şi, astfel, au fost prezenţi sportivi din alte ţări, cum este suedezul Isac

Administraţia Chinei a îndemnat, marţi dimineaţă, toate părţile implicate în criza din Ucraina, inclusiv Rusia, să dea dovadă de "reţinere" şi să evite amplificarea tensiunilor, în contextul în care Beijingul pledează pentru respectarea

Problemele pentru un român de 41 de ani care locuieşte în Florenţa au început după ce a răspuns la un apel de pe un telefon pe care îl găsise şi pe care intenţiona să îl restituie. Proprietarul şi-a recuperat mobilul, iar pe român l-a dat

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul rundelor #29 și #30 din Liga 1, ultimele ale sezonului regulat și cele care vor stabili componența play-off-ului și a play-out-ului. Penultima etapă a sezonului regulat va fi una intermediară

O treime dintre angajaţii din con­struc­ţii (34,5%) câştigă între 4.000 şi 7.000 de lei net pe lună, potrivit da­telor introduse de peste 370.000 de spe­cialişti care lucrează în acest sec­tor în Salario, comparatorul de salarii al

În judeţul Botoşani se pun bazele cele mai moderne staţiuni de cercetare zootehnice din România. La Staţiunea de Cercetare a Ovinelor şi Caprinelor de la Popăuţi, se accesează proiecte de 8 milioane de euro pentru modernizarea laboratoarelor

Survivor România are mii de fani, aceștia urmărind cu sufletul la gură emisiunile difuzate de Pro TV. Cu fiecare concurent eliminat, cu fiecare regulă nouă impusă, tensiunile ating cote maxime, se spun cuvinte dure, se […] The post Cătălin

O descoperire macabră a avut loc, luni, la marginea localităţii Smeeni, județul Buzău. Cadavrul unei femei, găsit într-o fântână după zece zile de la

Copilul cuplului Ionuţ şi Sorana Rotundu, suspectaţi că şi-au maltratat bebeluşul, a fost pus în plasament pentru un an la o familie maternală pe care părinţii nu o cunosc şi nu o pot vizita timp de 6 luni, a anunţat, într-o postare pe

Un tânăr de 24 de ani, fost poliţist în judeţul Vaslui, i-a pus pe jar pe poliţiştii din Iaşi în ultimele luni. Iulian Mădălin Silitră a comis cinci spargeri şi a avut alte patru tentative, reuşind până miercuri, 23 februarie, să se

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare a acordat anul trecut despăgubiri de 1,5 miliarde lei, anunță oficialii

Laurus Medical, o reţea specializată în servicii medicale pentru proctologie şi flebologie (varice), fondată de un medic, a ajuns să opereze 10 centre în ţară şi să raporteze afaceri de 7,3 milioane de euro anul trecut, potrivit oficialilor