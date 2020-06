EA a eliberat ultimul set de carduri Omul Meciului » De săptămâna viitoare se întoarce Echipa Săptămânii 19.06.2020

19.06.2020 EA a eliberat ultimul set de carduri Omul Meciului » De săptămâna viitoare se întoarce Echipa Săptămânii Fanii așteptau cu sufletul la gură să revină promoția lor favorită, Echipa Săptămânii, acum după ce s-au reluat cele mai importante campionate din Europa. Cardurile de tip Omul Meciului nu au fost printre cele mai bine primite, mai ales că nu



EA a eliberat ultimul set de carduri Omul Meciului » De săptămâna viitoare se întoarce Echipa Săptămânii

Fanii așteptau cu sufletul la gură să revină promoția lor favorită, Echipa Săptămânii, acum după ce s-au reluat cele mai importante campionate din Europa. Cardurile de tip Omul Meciului nu au fost printre cele mai bine primite, mai ales că nu aduceau bonusuri deosebite. Cele mai bune carduri vin din Bundesliga De altfel, cei de la EA au eliberat ultimele carduri de acest tip, în această săptămână. Așa cum ne-a obișnuit, Bundesliga a dat 2 din cei mai buni jucători. ...

EA a eliberat ultimul set de carduri Omul Meciului » De săptămâna viitoare se întoarce Echipa Săptămânii

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Actorul Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, la Cluj-Napoca. Americanul a participat la festivalul TIFF, și a primit trofeul înainte de proiecția filmului său Face Off, considerată una din

Finala Ligi Campionilor a fost întreruptă în minutul 20 al primei reprize de o femeie care a intrat pe teren în costum de baie. Tânăra se numește Kinsey Wolanski și este un fotomodel rus. Tânăra care a întrerupt meciul este Kinsey Wolanski,

Dorinel Munteanu a avut un discurs dur după remiza din Norvegia, scor 2-2. Cel mai selecţionat jucător din istoria României spune că se produc prea multe schimbări de la meci la meci, astfel că nu există continuitate şi naţionala nu poate

USR a validat afilierea la grupul ALDE+Renaissance+USR PLUS din Parlamentul European. La Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România, reunit sâmbătă la Brăila, afilierea a fost adoptată cu o largă majoritate: 84 de voturi

Satul Lalașinț din județul Arad a fost inundat de un pârâu din apropiere care și-a mărit debitul după ploile abundente de sâmbătă. Apa a ajuns și la 50 de centimetri în curțile a 20 de gospodării, fiind totodată inundat și drumul care

Accident grav în Prahova, pe DJ 100L, în localitatea Podenii Vechi. Două autoturisme s-au ciocnit violent pe fondul neacordării priorității de trecere în intersecție. Accidentul s-a produs la intersecția Podenii Vechi cu sat Mehedinta.

Duminică, în jurul orei 10:00 s-a produs un accident de muncă în cadrul companiei Wise - o binecunoscută firmă de producţie de pavaje şi ţigle dintr-o localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, Căzăneşti, cu lanţuri de

Inspectoratul General al Poliţiei Române vrea să cumpere servicii de transport aerian necesare însoţirii cetăţenilor extrădaţi, licitaţia fiind publicată pe SICAP în 6 iunie. Valoarea totală a contractului este de aproape un milion de euro,

Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Davi Friedman, nu exclude o anexare israeliană a unor teritorii din Cisiordania, transmite Reuters. Într-un interviu publicat sâmbătă de ziarul New York Times, Friedman

UniCredit Leasing, cea mai mare companie de leasing financiar din piaţă locală, a închis anul 2018 cu un profit net de 70 milioane de lei (15 mil. euro), în scădere cu circa o treime faţă de anul precedent, arată datele Ministerului de Finanţe.

„Tenismenul iberic a ajuns campionul absolut la French Open, după ce a bifat al 12-lea titlu. În ciuda performanței, „Matadorul” s-a aflat într-o zonă neagră a

În urma declinului de 3,9%, cel mai puternic din iunie 2002, economia ca întreg s-a contractat pentru a doua lună

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Andreea Esca, celebra prezentatoare de la PRO TV, a fost ținta unor acuzații destul de grave, conform cărora, aceasta ar deține o „afacere murdară” cu produse pentru

Există cafea românească? Există un brand românesc de cafea? Desigur, o astfel de idee te-ar duce cu mintea la cine știe ce curajos care s-a apucat să cultive cafea în România. Așa m-am gândit și eu când

Plăţile efectuate de Casa Naţională de Asi­gurări de Sănătate pentru salariile an­ga­ja­ţi­lor din sistemul sanitar au depăşit 3 miliarde de lei în perioada ianuarie - aprilie 2019, cu un miliard de lei mai mult decât în aceeaşi

Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă. Prezentatoarea TV este revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Andreea Esca este extrem de revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Conform

Cel mai puternic jucător din producţia de biciclete din România este grupul francez Decathlon, care realizează local vehicule pe două roţi pe care apoi le trimite în toată

Potrivit specialiștilor, începând de miercuri se vor înregistra 35 de grade Celsius în vest, sud și est, mai ales în zonele de câmpie. Citește mai