E scandal cu românii la o fermă de sparanghel din Germania! Totul a fost postat pe Facebook VIDEO 23.04.2020

23.04.2020 E scandal cu românii la o fermă de sparanghel din Germania! Totul a fost postat pe Facebook VIDEO Românii care lucrează la o fermă din Germania unde se cultivă sparanghel și-au cerut drepturile. Mai mult, aceștia au susținut că au fost păcăliți. Una au vorbit când au plecat în Germania, la muncă, alta au găsit acolo. (CITEȘTE



E scandal cu românii la o fermă de sparanghel din Germania! Totul a fost postat pe Facebook VIDEO

Românii care lucrează la o fermă din Germania unde se cultivă sparanghel și-au cerut drepturile. Mai mult, aceștia au susținut că au fost păcăliți. Una au vorbit când au plecat în Germania, la muncă, alta au găsit acolo. (CITEȘTE ȘI: MUNCITORII ROMÂNI PLECAȚI LA CULES SPARANGHEL ÎN GERMANIA, AMENINȚAȚI DUPĂ CE AU DEZVĂLUIT COȘMARUL PE CARE […] The post E scandal cu românii la o fermă de sparanghel din Germania! Totul a fost postat pe Facebook VIDEO appeared first on Cancan.ro.

E scandal cu românii la o fermă de sparanghel din Germania! Totul a fost postat pe Facebook VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a început astăzi şi se va încheia în 25 mai, la ora 7.00. În cursa electorală sunt înscrişi trei candidaţi independenţi şi 13 partide şi

Aflat într-o clinică din Germania, între două operații la plămân, Leo Iorga a primit o veste bună din țară. Și din familie. Mezinul i-a călcat pe urme, lansându-se ca solist. În vârstă de doar 20 de ani, Paul Iorga, băiatul solistului de

Andreea Esca este, cu siguranță, cea mai bine plătită prezentatoare TV din România. Banii nu vin, însă, doar din meseria de jurnalistă. Vedeta controlează mai multe afaceri, toate profitabile. Conform wowbiz.ro, știrita deţine firma Andreea

Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a anunţat pe pagina sa de Facebook că lucrările la podurle Dragalina şi Eroilor avansează

Lumina Sfântă de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim va fi adusă, în seara zilei de sâmbătă, cu un avion special, de o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de episcopul vicar al

Prestația jalnică avută sâmbătă de Mihaela Buzărnescu la Rouen, dar și în cele două jocuri de simplu de la Ostrava (n-a luat set contra cehoaicelor, dar a încasat o primă egală cu a colegelor, 20.000 de euro) a declanșat discuții aprinse

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis sâmbătă că îi va înfrunta pe opozanţii săi din interiorul partidului său, (AKP, islamo-conservator), la câteva săptămâni după ce formaţiunea

Simona Halep se luptă cu Caroline Garcia în meciul 3 al semifinalei Fed Cup dintre Franța și România. Tot astăzi, Răzvan Lucescu are cel mai important meci din cariera sa de antrenor, de până acum. Partida echipei PAOK Salonic nu este transmisă

Valtteri Bottas, pilotul finlandez al celor de la Mercerdes, va pleca din pole-position duminică, în Marele Premiul al Azerbaidjanului, de la Baku. Cursa va începe la ora 15:00 și va fi în direct pe TV Digi Sport și TV Telekom

Incident aviatic. Din cauza ploii torențiale, avionul care transporta Lumina Sfântă spre Sibiu nu a mai putut ateriza. Preoții vor lua Lumina de la Catedrala

Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit din nou despre meciul de luni cu CFR Cluj. Viitorul - CFR Cluj se joacă luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look

Jerrold Nadler, un lider al opoziţiei, a declarat că Partidul Democrat, majoritar în Camera Reprezentanţilor, va continua investigaţiile în cazul preşedintelui Donald Trump, care riscă să fie vizat de procedura demiterii în cazul în care se va

Poliţia din Dorset a deschis o anchetă după ce o fotografie în care ar apărea trupul neînsufleţit al lui Emiliano Sala a apărut pe reţelele de socializare, informează

Horoscop 22 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 aprilie 2019 - Berbec: Poate fi o zi agreabilă, chiar dacă vor exista și momente de tensiune, cu condiția să respecți locul și rolul fiecăruia dintre cei din jur.

Cel mai răsunător divorț al anului din România, unde erau în joc zeci de milioane de euro, se pare că s-a sfârșit. Călin Stoia, după mai bine de șase ani de când era căsătorit cu Laura Baldi, a decis să mai acorde o șansă

Cancer. O tehnologie utilizată de telescoape spaţiale este pe cale să fie adaptată pentru a revoluţiona procedura de diagnosticare a cancerului intestinal în cadrul unei iniţiative de mai multe milioane de lire sterline, la care participă şi

Guvernul a anunţat, luni, la Palatul Victoria, un program de sprijin pentru copiii între 0 şi 2 ani, proveniţi din familiile vulnerabile, pentru a beneficia de educaţie timpurie în creşe. Este vorba de o finanţare de 168 de milioane de euro, din

După succesul în alegerile parlamentare anticipate ale Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), condus de premierul Pedro Sanchez, omologul său din România, Viorica Dăncilă i-a trimis un mesaj de felicitare în care îşi exprimă speranţa

Vă propunem o colecţie de zece filme la care cu siguranţă va trebui să meditaţi şi după ce le-aţi terminat de vizionat. Ne puteţi scrie la secţiunea de comentarii câte dintre filmele prezentate aţi

Rămâne mereu în atenția publicului. Trece printr-o perioadă excelentă a vieții sale, are un tonus ridicat și debordează de energie pozitivă. Teo Trandafir este o vedetă în adevăratul înțeles al cuvântului. Totuși, foarte puțină lume