E oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat imagini de pe platourile de filmare 23.02.2022

23.02.2022 E oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat imagini de pe platourile de filmare Este oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură premiera. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, […] The post E oficial! Gina



E oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat imagini de pe platourile de filmare

Este oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură premiera. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, […] The post E oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat imagini de pe platourile de filmare appeared first on Cancan.

E oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat imagini de pe platourile de filmare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Câștigătoarea campionatului din ediția trecută, CFR Cluj, respectiv a Cupei României, FCSB, își vor disputa Supercupa României, joi, la Ploiești, de la ora 19:00. În mod normal, Supercupa României ar fi trebuit să se dispute înaintea

Elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a au reînceput luni cursurile online ale semestrului al doilea. Pentru clasele terminale, structura anului școlar nu a suferit modificări. De precizat că vacanțele au rămas […] The post Elevii

Florin Bratu, fost jucător şi antrenor la Dinamo, a reacţioant după ce Gigi Mulţescu a declarat că se pune la dispoziţia conducerii din Ştefan cel

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, poate da din nou lovitura pe piaţa transferurilor, aşa cum a făcut-o cu Dennis Man la începutul acestui

Procesul de digitalizare are la bază două ele­men­te: colaborarea şi ino­vaţia, iar transformarea digi­tală începe cu acce­le­rarea inovaţiei, adică a procesului de dezvoltare de noi produse şi servicii, de către jucători activi în

Indicii BET şi BET-TR au urcat, în primele 3 luni ale acestui an, cu peste 14%, de la începutul anului. În ultimele 12 luni creşterile au fost de 46,7% pentru BET şi de 54,4% pentru BET-TR,

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri la 1.008.490. De asemenea, sunt 1.529 de pacienți internați la ATI, cu doi mai puțini față de ziua precedentă, când autoritățile au tras un semnal de alarmă că în

Știi bine cum e la fotbal: cel mai bun din clasament ia cel mai mare premiu la final! În luna aprilie, așa e și în cazinoul Fortuna. Îți plac sloturile, dar vrei să iei mai […] The post Unic în România! Toată luna aprilie joci la turnee

Cleopatra Stratan își surprinde fanii cu talentul ei. Cântă de când era foarte mică, iar acum, mai nou, compune și piese. A lansat o melodie scrisă în totalitate de ea. Cleopatra Stratan și-a bucurat fanii cu o nouă piesă, scrisă chiar de

Cântăreţul Victor Socaciu se află în stare gravă la spital după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, la scurt timp după ce a participat la un festival organizat chiar de către

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți, că propunerea revenirii la structura cu trimester în loc de semnestre va fi lansată în dezbatere publică cel târziu la toamnă. „Nu spun că

Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane să rămână în Afganistan dincolo de data de 1 mai prevăzută într-un acord cu talibanii, a anunţat marţi un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP şi DPA, potrivit

CSU Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, în runda 30, ultima din sezonul regulat al Ligii

Criza politică din Myanmar se îndreaptă spre un conflict intern masiv, precum cel care devastează de zece ani încoace Siria, avertizează Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Michelle

Vineri, o lituaniancă, mamă a cinci copii a fost găsită moartă, într-un parc din comitatul Suffolk, Anglia. Aceasta a fost ucisă şi aruncată ulterior în lacul din parc, conform datelor furnizate de anchetatori, care au reţinut şi un suspect,

Prefectul Capitalei, Alin Soica, afirmă că nu se va intra în carantină în baza noilor criterii stabilite prin noul ordin, pentru că se vor lua în calcul şi alte aspecte, și a adăugat că el a aflat despre ordinul semnat de Secretarul de Stat

Fostul secretar al apărării american Mark Esper este de părere că Statele Unite ar trebui să desfăşoare mai multe trupe în zona Mării Negre, pentru a descuraja potenţiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionării relaţiilor dintre

Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Blondina și-a cumpărat zeci de creme pentru protecție și le-a transmis un mesaj haterilor. A vrut să aibă un bronz ca-n reviste, […] The post Loredana Chivu a luat

Profi, retailerul operat de fondul de investiţii Mid Europa Parteners, vrea să preia zece spaţii comerciale de la Pronto Mobile SRL, care acum sunt operate ca francize Carrefour Express, a anunţat, miercuri, Consiliului Concurenţei care

Departamentele de vânzări din cadrul companiilor, cele mai căutate de către candidați. Jumătate din aplicările lunare merg către joburile din vânzări Din cele 1,4 milioane de aplicări înregistrate pe eJobs.ro în luna martie a acestui an,