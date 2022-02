E OFICIAL! A început războiul în Ucraina! Putin a atacat cu avioane, tancuri, rachete şi nave militare 24.02.2022

24.02.2022 E OFICIAL! A început războiul în Ucraina! Putin a atacat cu avioane, tancuri, rachete şi nave militare Acum este oficial! Rusia atacă Ucraina cu avioane, tancuri, rachete și nave militare. Debarcarea trupelor lui Vladimir Putin a început în portul Odesa. Vladimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat stare de război. Vladimir Putin a



E OFICIAL! A început războiul în Ucraina! Putin a atacat cu avioane, tancuri, rachete şi nave militare

Acum este oficial! Rusia atacă Ucraina cu avioane, tancuri, rachete și nave militare. Debarcarea trupelor lui Vladimir Putin a început în portul Odesa. Vladimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat stare de război. Vladimir Putin a […] The post E OFICIAL! A început războiul în Ucraina! Putin a atacat cu avioane, tancuri, rachete şi nave militare appeared first on Cancan.

E OFICIAL! A început războiul în Ucraina! Putin a atacat cu avioane, tancuri, rachete şi nave militare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

„Dezbaterea Zilei" pune sub lupă duelul care se va da în play-off pentru câștigarea campionatului în România. Întrebarea zilei este: „Cine este favorită la câștigarea campionatului în Liga 1? FCSB, CFR Cluj sau Craiova” Ce reprezintă

Răzvan Lucescu (52 de ani), liber de contract din februarie, și-ar pregăti revenirea în antrenorat. Nu în Arabia Saudită, așa cum s-a speculat, ci în Emiratele Arabe Unite. Fostul selecționer al primei reprezentative ar fi în mijlocul

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, poate da din nou lovitura pe piaţa transferurilor, aşa cum a făcut-o cu Dennis Man la începutul acestui

Autorităţile egiptene au declarat că nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocată în Canalul Suez timp de o săptămână, decât în condiţiile în care proprietarii navei vor plăti

La spitalul din Caracal, fondurile de risc COVID – acordate personalului medical implicat în tratarea pacienților diagnosticați cu noul coronavirus – au devenit obiect de jonglerii financiare. Plata doar pe

Jandarmeria Capitalei anunţă că, în cursul zilei de miercuri, sunt anunţate mai multe adunări publice de protest, organizate de Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Confederaţia

Toni Petrea, antrenorul de la FCSB, nu se va putea baza pe Andrei Miron (26 de ani) și Darius Olaru (23) în prima parte a play-off-ului. Cei doi piloni de bază ai liderului Ligii 1 s-au rupt chiar în ultima etapă din sezonul regulat, la Sf.

Criza politică din Myanmar se îndreaptă spre un conflict intern masiv, precum cel care devastează de zece ani încoace Siria, avertizează Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Michelle

Cursul de schimb leu/euro a revenit ieri pe creştere după scăderile de vineri şi

Electrica (simbol bursier EL), distribuitor şi furnizor de energie electrică, a publicat la Bursa de Bucureşti lista preliminară a persoanelor candidate pentru funcţia de administrator al

Prefectul Capitalei, Alin Soica, afirmă că nu se va intra în carantină în baza noilor criterii stabilite prin noul ordin, pentru că se vor lua în calcul şi alte aspecte, și a adăugat că el a aflat despre ordinul semnat de Secretarul de Stat

A urma o dieta sănătoasă și echilibrata reprezintă cheia succesului către o viață sănătoasă, ceea ce presupune accesul la o stare de bine generala. Asta înseamnă să consumam o mare varietate de alimente, în proporțiile […] The post

Un nou termen al procesului Colectiv i-a adus în faţa magistraţilor Curţii de Apel pe fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, pe cei trei patroni ai Clubului, cât şi pe alţi inculpaţi din dosar. În jurul orei 14:00, Cristian

Mioara Olteanu, fondatoare a magazinelor de suveniruri Art & Craft, prezente în toate aeroporturile internaţionale din România, susţine că incertitudinea creată de pandemie a făcut ca pasagerii să fie mult mai stre­saţi atunci când au

Tehnicianul lui Atalanta, Gian Piero Gasperini (63 de ani), a insultat un inspector antidoping la controlul în afara competiției făcut la antrenamentul de pe 7 februarie, în baza de pregătire de la Zingonia, întrerupând chiar testarea lui Robin

De două ori a ajuns în închisoare pentru agresarea sexuală a unor minori. Tot de atâtea ori a fost liberat înainte de termen. Și în ambele dăți a recidivat la doar câteva luni după ce a ajuns să umble liber pe străzi. Brăileanul fusese

Membrii comunităţii musulmane din România celebrează marți, 13 aprilie 2021, începutul Lunii Sfinte

PSD susţine, într-un comunicat de presă, că dacă PNL şi USR nu sunt capabile să rezolve criza pe care au creat-o şi dacă şeful statului nu intervine prin rolul său de mediator, atunci singura soluţie este „întoarcerea la popor prin alegeri

Creșterile seminificative ale prețurilor, așa cum reies din datele Institutului Național de Statistică, îi afectează în primul rând categoriile sociale vulnerabile, care astfel primesc o dură lovitură.

Persoanele care aparțin acestor 4 semne zodiacale sunt prietenoase și accesibile. Ele ajung repede la inimile oamenilor, sunt primitoare, plăcute și optimiste,