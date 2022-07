E la o oră de Palat » Unde a fost surprins Dică înaintea negocierilor finale cu Becali 26.07.2022

26.07.2022 E la o oră de Palat » Unde a fost surprins Dică înaintea negocierilor finale cu Becali Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a dezvăluit că patronul Gigi Becali (64) va purta discuții decisive cu Nicolae Dică (42) în această seară, în vederea preluării funcției de antrenor principal. Dică „s-a încălzit”



Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a dezvăluit că patronul Gigi Becali (64) va purta discuții decisive cu Nicolae Dică (42) în această seară, în vederea preluării funcției de antrenor principal. Dică „s-a încălzit” pentru întâlnirea cu Becali la Ploiești. În această după-amiază, „Nick” a fost surprins în tribunele stadionului „Ilie Oană”, unde astăzi s-a jucat Chindia - Hermannstadt. ...

Brigitte Pastramă a avut o reacţie nervoasă! Bruneta a fost deranjată de muncitorii de la șantier care lasă în urma lor numai mizerie. Vedeta nu s-a putut abţine şi a spus ce avea pe suflet […] The post Brigitte Pastramă a răbufnit! Cine

Câteva mii de protestatari au folosit, sâmbătă, cauciucuri, pietre şi vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre oraşul Cetinje din sud-vestul Republicii Muntenegru, în încercarea de a bloca Biserica Ortodoxă Sârbă să desfăşoare o

După anunțul demisiilor miniștrilor USR PLUS din cabinetul Cîțu, apar primele informații cu privire la persoanele care ar putea asigura interimatul în următoarea perioadă. Potrivit unor surse politice citate de Digi 24, premierul Florin Cîțu

Industria globală a semiconductoarelor va trebui să-şi adapteze operaţiunile şi lanţurile de aprovizionare la un mediu în care noul normal este revenirea pandemiei de COVID-19, spune Hidetoshi Shibata, CEO al Renesas Electronics, unul dintre cei

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a anunţat, luni seară, că un bărbat din Harghita a fost atacat de urs, acesta fiind supus unei intervenţii chirurgicale. ”Avem datoria să găsim o soluţie pentru a contracara atacurile în afara

România este printre ultimele trei ţări din Uniunea Europenă la ponderea personalului din sistemul de îngrijire a copiilor în totalul angajaţilor, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de

Christina Ich este una dintre cele mai frumoase femeie din România, ba mai mult decât atât, este și una dintre cele mai sincere vedete. Chiar dacă ocupă o poziție fruntașă în topul influencerilor din România, […] The post Cristina Ich,

Economia României a crescut cu 1,8% în trimestrul II din acest an, raportat la perioada precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, PIB-ul a înregistrat un avans de 13% pe serie brută şi

Fiica cea mică a lui Adrian Minune s-a mutat împreună cu iubitul ei. Adriana Simionescu și-a urmat iubitul cu care este împreună de 2 ani. Cei doi ”au mers pe burtă” și nu au vrut […] The post Fiica cea mică a lui Adrian Minune a

Jucătoarea greacă Maria Sakkari a învins-o marți pe campioana din 2019, de la US Open, Bianca Andreescu, și a obținut un loc în al doilea sfert de finală a Grand Slam-ului newyorkez, meciul celor două

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, anunţă că a stabilit marţi, 7 septembrie, cu partenerii sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ca la finele lunii octombrie să fie avansată o variantă agreată a salariului

Consilierii din Ialomiţa sunt convocaţi în şedinţă extraordinară vineri, 10 septembrie, ora 11.00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotârâre printre care şi aprobarea rectificării bugetului

Fondul românesc de investiţii Black Sea Fund, axat pe tranzacţii cu companii mici şi mijlocii, anunţă achiziţia unei participaţii de 70% în cadrul D-Toys, cel mai important producător local de puzzle-uri şi jocuri pentru copii, business fondat

O tânără de 15 ani a fost abuzată sexual în largul mării, în apropierea unei plaje aglomerate din Bournemouth, Anglia. Poliţia engleză îl caută acum pe

Premierul Florin Cîțu spune, după ce agenţia de rating Fitch a avertizat România, că reforma merge mai departe, veniturile la buget sunt mai mari, iar deficitul bugetar poate fi redus. „Le voi explica

CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile care circulă spre Cluj-Napoca pe festivalul Untold. Este vorba despre unele dintre trenurile Interregio. În perioada 8-13 septembrie, trenurile IR 346/1539,

Opt persoane au fost reţinute pentru tentativă de omor, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma altercaţiei de luni după-amiază din parcarea unui mall din Sibiu, în care a fost înjunghiat un minor de 12 ani

Preţul energiei electrice va continua să crească, dublându-se pentru clienţii anumitor furnizori, ceea ce îi poate aduce pe unii consumatori în imposibilitatea de a-şi plăti facturile, în ciuda ajutoarelor şi suplimentelor acordate de

Există câteva analize medicale extrem de simple și uzuale care, interpretate corect de medic, pot da indicații prețioase despre starea generală de sănătate și pun în evidență existența unor

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail