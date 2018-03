E incredibil unde a ajuns după ce Gigi Becali l-a dat afară! 01.03.2018

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil în ce lux a ajuns mijlocașul după ce patronul milionar l-a dat afară. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE ŞI LENA ŞI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS IMAGINI LIVE DE LA EVENIMENT. LAURENŢIU REGHECAMPF ŞI ANAMARIA PRODAN, […] The post E incredibil unde a ajuns după ce Gigi Becali l-a dat afară! appeared first on Cancan.ro.

Miercuri, actrița în vârstă de 42 de ani, mamă a șase copii, a mers la Bruxelles, capitala Belgiei, la o întâlnire importantă cu Secretarul General al NATO, Jens

După demisia fostului premier Mihai Tudose, organizația PSD București a propus-o pe senatorul Ecaterina Andronescu ca variantă de

Pe marginea ultimei BOMBE despre Dosarul Microsoft: „Șapte MINIȘTRI au scăpat fiindcă DNA nu și-a dat seama că faptele sunt prescrise. Prejudiciul e 67.000.000 dolari” , Elena Udrea a făcut un comentariu pe contul personal de socializare unde

Igor Dodon nu regretă că Tudor Panţâru şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale (CC). Dimpotrivă, şeful statului s-a arătat încântat de această decizie şi a afirmat că va fi „cu un român mai puţin” la

Directorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Bogdan Zumbreanu, a declarat că în cunoaşte pe liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Mai mult, şeful CNA l-ar fi cunoscut în cadrul activităţii sale de

În timpul iernii, din cauza temperaturilor scăzute, dar şi a unor fenomene meteo cum ar fi poleiul şi zăpada, automobilul poate suferi avarii serioase dacă nu suntem atenţi la unele aspecte ce ţin de exploatarea corectă a

Unele animale pot dormi între 12 şi chiar şi 22 de ore pe zi. Dacă unele sunt foarte active atunci când se trezesc, altele renunţă la somn doar ca să

Ediţia de anul acesta a Australian Open a fost una aniversară, ea consemnând cifre rotunde în istoria Grand Slamului de la

Trei ingineri de la RAR Dâmboviţa sunt cercetaţi în stare de arest la domiciliu pentru luare de mită, în urma percheziţiilor efectuate luni, 29 ianuarie, de către ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) cu sprijinul lucrătorilordin

Facebook ar putea renunţa la cea mai populară funcţie a reţelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de ştiri). Intr-un discurs referitor la veniturile companiei din ultimul trimestru

Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la vârsta de 68 de ani, a anuntat presa locală. Ştirea a fost publicată inclusiv de oficiosul guvernamental

Gala premiilor anuale date de “Antena Stars” prilejuieşte întâlniri de inimă. Sărbătoarea acestor premii, decise de voturile publicului, îi dă ocazia acestei

Aproximativ 30.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri funcţionează în Bucureşti ca huburi, adică zone de co-working, în care se lucrează în spaţiu deschis, create ca alternativă la birourile

România este foarte bine văzută de noi, are o creştere econo­mică impresionantă, în 2017 am făcut tranzacţii importante cu com­pa­nii private după ce înainte lu­cram numai cu statul, iar centrul de teh­nologie pe care l-am deschis la

Începutul lunii februarie arată mai mult ca primăvara! În continuare, vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul acestei perioade. Valorile termice vor continua să crească şi se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu

Campionatul italian de preparat cocktailuri pe bază de cafea are, în 2018, un campion din România. Dan Băcăinţan a câştigat competiţia Coffee in Good Spirits Championship 2018, desfăşurată în luna ianuarie Rimini, cu un cocktail inspirat de

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a fost eliminată, joi, de sportiva cehă Petra Kvitova, numărul 29 mondial, în optimile de finală ale turneului de la Sankt

Dinamo Bucureşti şi AHC Dunărea Călăraşi au terminat nedecis meciul, 26-26 (12-13), joi seara, în Şoseaua Ştefan cel Mare, în etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini cu lucrările realizate pe autostrada Sebeş-Turda, lotul 4. Se execută lucrări pentru realizarea şanţurilor, se montează parapeţi şi se amenajează

Oficialii Consiliului Judeţean au anunţat că au închis o porţiune din drumul judeţean 282, din localitatea Breazu, aflată la periferia municipiului