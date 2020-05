E decis! Finala Ligii nu va fi la Istanbul! Motivul uluitor pentru care turcii refuză cel mai important meci al anului 30.05.2020

30.05.2020 E decis! Finala Ligii nu va fi la Istanbul! Motivul uluitor pentru care turcii refuză cel mai important meci al anului Forul turc nu vrea să găzduiască finala Champions League fără spectatori și UEFA plănuiește să mute Final 4 la Lisabona. După 15 ani, de la faimosul Liverpool - Milan (0-3 la pauză, 3-3 după 90 și 120 de minute, 3-2 la penaltyuri), stadionul



E decis! Finala Ligii nu va fi la Istanbul! Motivul uluitor pentru care turcii refuză cel mai important meci al anului

Forul turc nu vrea să găzduiască finala Champions League fără spectatori și UEFA plănuiește să mute Final 4 la Lisabona. După 15 ani, de la faimosul Liverpool - Milan (0-3 la pauză, 3-3 după 90 și 120 de minute, 3-2 la penaltyuri), stadionul olimpic "Atatürk" din Istanbul ar fi trebuit să organizeze o nouă finală de Champions League. Și Final 4, după această pandemie de coronavirus, cu ultimul act cel mai probabil pe 29 august. ...

E decis! Finala Ligii nu va fi la Istanbul! Motivul uluitor pentru care turcii refuză cel mai important meci al anului

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, pe şoseaua spre Mănăstirea Prislop. Două femei venite în pelerinaj au fost

Horoscop 19 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 mai 2019 - Berbec: Este o zi deosebit de intensă și de aceea nici nu se recomandă să îți propui să o transformi într-o zi de odihnă ci într-una de bunăvoință și

Anamaria Prodan a făcut senzație la evenimentul organizat, în această săptămână, de revista VIVA!. Sexy-impresara a purtat o ținută de-a dreptul senzațională, ce i-a scos în evidențul corpul apetisant. Toți ochii au fost ațintiți asupra

După alegerile europarlamentare, din 26 mai, Uniunea Europeană va trece la aplicarea reformelor pe care le-a promis europenilor. Deja au fost adoptate în acest sens sute de acte legislative care prevăd modificări substanţiale de la interzicerea

Horoscop Berbec. Un noroc chior poate viza situaţia ta materială, deci fii atent la şansele care apar nu se ştie de unde. E un fel de situaţie neprevăzută care are mai multe de oferit decât ai fi putut

Peste 170 de buletine de vot au fost anulate într-o secţie de votare din comuna Band, după ce s-a constatat că ştampila de control a fost aplicată în interiorul buletinului de vot şi nu pe ultima pagină,

Un turist de 41 de ani a murit, duminică, după ce i s-a făcut rău în timp ce era în zona Muntelui Bedeleu, la o zi după ce o femeie din Ungaria a murit în condiţii asemănătoare, la Rimetea, tot în judeţul Alba. Despre bărbatul decedat

Grupul Alexandrion, producător şi dis­tri­buitor de vinuri şi băuturi al­coolice, a reunit businessul din in­dus­tria vinului sub brandul The Iconic Estate, decizia venind după ce anul trecut grupul a preluat Halewood Wines and Spirits

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, le-a cerut membrilor USR să rămână vigilenţi până la terminara numărării voturilor. De asemenea, Dan Barna a cerut demisia Vioricăi

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat duminică seara, după anunţarea rezultatelor exit-poll, că niciun lider politic nu ar mai trebui să vorbească despre amnistie

Liga 1 îl dă la Cupa Africii doar pe mijlocașul Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan. Acesta a fost inclus în lotul Guineei. Fofana e coleg la națională cu jucători de renume din Europa precum Naby Keita (Liverpool), Amadou

Rezultate parţiale la alegerile europarlamentare, în judeţul Hunedoara: PNL a obţinut cel mai bun scor în Deva, însă a pierdut în faţa PSD în Valea

Elena Gheorghe este una dintre cele mai sexy artiste de la noi. Întotdeauna în formă maximă atunci când urcă pe scenă, vedeta a dezvăluit micul ei secret, după ce toată lumea a întrebat-o cum reușește să își mențină silueta perfectă.

CSA Steaua, CS Dinamo, Carmen și Progresul își joacă în această săptămână șansele pentru promovarea în Liga 3. Reprezentanții Asociației Municipale de Fotbal București au anunțat că au fost achiziționate 1.000

Curtea de Apel București ia în discuție, marți, contestația depusă de medicul nigerian Enebulele Hope – condamnat pentru trafic de substanțe periculoase – împotriva pedepsei de 3 ani și 8 luni de

Banca Transilvania, cea mai mare bancă după active de pe piaţa locală, a fost în primul tri­mestru (T1) din 2019 şi lider în topul celor mai mari profituri, fiind urmată pe podium de BRD-SocGen şi

Vârsta medie a femeilor aflate la prima căsătorie a ajuns la 28,2 ani la nivel naţional în 2017, iar bărbaţii români se căsătoresc, în medie, la 31,5 ani arată cele mai recente date ale Institutului Naţional de

FCSB își caută antrenor, iar Edward Iordănescu îi joacă pe degete pe steliști. Gigi Becali consideră că l-a convins pe Iordănescu jr., antrenorul îi lasă senzația că va accepta oferta FCSB, însă în paralel

Adrian Năstase, fost prim-ministru şi fost preşedinte PSD, revine în prim-plan pentru a ajuta partidul să se refacă. Citește mai

Afacerea Pepinierele Fundulea a pornit în anul 2007, când Gabriel Achim, de profesie inginer agronom, a in­vestit peste 60.000 de lei într-o cultură de 3.000 de metri pătraţi cu zmeură. După mai bine de un deceniu de acti­vi­tate,