Durerea unei familii din Republica Moldova. A murit Vladimir, copilul de trei ani chinuit de un cancer de ficat agresiv 29.07.2020

Vladimir Cobasnian, un băiețel de trei ani, diagnosticat o formă foarte agresivă cancer, a fost înfrânt de boală. Vestea tristă a fost dată de reprezentanții Asociației Salvează o Inimă. Membrii Asociației Salvează o Inimă au organizat și o strângere de fonduri, dar din păcate a fost prea târziu pentru el. „După o luptă cruntă cu […] The post Durerea unei familii din Republica Moldova. A murit Vladimir, copilul de trei ani chinuit de un cancer de ficat agresiv appeared first on Cancan.ro.

