După Tyga, un alt super rapper vine la NUBA! Cine este artistul cu peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram care va ”încinge” atmosfera pe litoral 08.08.2022

08.08.2022 După Tyga, un alt super rapper vine la NUBA! Cine este artistul cu peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram care va ”încinge” atmosfera pe litoral În data de 6 august, Tyga a susținut un super-concert la clubul NUBA din Mamaia. Iar acum un alt super-rapper, French Montana, vine să cânte și să încânte pe toată lumea prezentă în club. French […] The post După Tyga, un alt super



După Tyga, un alt super rapper vine la NUBA! Cine este artistul cu peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram care va ”încinge” atmosfera pe litoral

În data de 6 august, Tyga a susținut un super-concert la clubul NUBA din Mamaia. Iar acum un alt super-rapper, French Montana, vine să cânte și să încânte pe toată lumea prezentă în club. French […] The post După Tyga, un alt super rapper vine la NUBA! Cine este artistul cu peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram care va ”încinge” atmosfera pe litoral appeared first on Cancan.

După Tyga, un alt super rapper vine la NUBA! Cine este artistul cu peste 30 de milioane de urmăritori pe Instagram care va ”încinge” atmosfera pe litoral

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

1091 de elevi şi preşcolari şi 604 angajaţi din şcoli şi grădiniţe au fost confirmaţi cu Covid-19 la nivel naţional, potrivit unei centralizări transmise, vineri, de Ministerul Educaţiei. În Capitală, potrivit Direcţiei de Sănătate

Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Kelemen Hunor, a anunata, vineri, în cadrul celui de-al 15-lea Congres al formaţiunii, că dacă ar depinde de el, Secţia Specială

Bianca Drăgușanu a fost dată de gol de fiica ei în ceea ce privește detalii intime din viața amoroasă. Mai exact, Sofia a menționat cum o alinta Gabi Bădălău. Bianca a fost întrebată cum era […] The post Bianca Drăguşanu, dată de

Talibanii distrug monumentele istorice din Afganistan. O cetate construită în urmă cu aproximativ 1.000 de ani, care este și în patrimoniul UNESCO, a fost pusă la

Interpretul Kadin, din „Formația Geta și Kadin Năsturică s-a stins din viață. Elvis Năsturică a anunțat vestea tristă pe pagina lui de Facebook. „Îmi este atat de greu sa scriu asa ceva despre tăicuțul meu […] The post A murit

Peste 120.000 de companii din Bucureşti şi din judeţul Ilfov plătesc lunar salarii în valoare de peste 10 miliarde de lei. La polul opus se află judeţul Mehedinţi, unde sunt circa 4.100 de angajatori care plătesc lunar salarii în valoare de 130

10.184 de persoane s-au vaccinat împotriva coronavirusului în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere cu peste 3.000 de

Salariul mediu net pe economie a ajuns la 3.545 de lei în luna iulie a acestui an, în creştere cu 5,1% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistic

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol la Asia Express, iar soția lui Răzvan Fodor a dat lovitura, aceasta având un salariu uriaș la Antena 1. Însă, pentru că Irina Fodor nu are aceeași experiență […] The post Nici nu se compară cu

Uniunea Europeană vorbeşte despre o strategie pentru reindustrializare în perioada următoare, însă România nu are un Minister al Industriei, nu are nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric, a

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, în localitatea Borzești din judeţul Cluj. În urma insicendului, un bărbat a murit, potrivit

Ministerul Afacerilor Externe transmite că România nu recunoaşte „anexarea ilegală” a Republicii Autonome Crimeea şi a oraşului Sevastopol de către Federaţia Rusă, în contextul alegerilor parlamentare din Rusia, informează

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit luni că Polonia trebuie să plătească o penalitate de 500.000 de euro zilnic până când închide producția la o mină de lignit din Turow. Autoritățile de la Varșovia au anunțat că nu vor

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis că „în România Normală a lui Ioahnnis şi Cîţu, românii sunt iar pedepsiţi pentru ca liberalii să-şi rezolve războiul pentru putere”, iar carnetul de partid „a devenit mai tare decât

Niciun pat nu mai este liber la terapie intensivă în București pentru pacienții bolnavi de COVID-19. Conform datelor existente în aplicația alerte.ms, luni la ora 14.00, în România există 1.087 de paturi

BNR a aprobat numirea lui Theodor Stănescu în funcţia de director ge­ne­ral al Crédit Agricole România, ban­ca preluată de Vista Bank (fosta Marfin), controlată de grupul grecesc

Liviu Dragnea, în direct la Realitatea

În ciuda sforțărilor premierului Florin Cîțu de a ne face să credem că țara merge în direcția cea bună, realitatea îi este potrivnică. Un nou duș rece pentru șeful Executivului a venit de la

Provident Financial România, instituție financiară nebancară (IFN), îți oferă posibilitatea de a obține un credit rapid de nevoi personale, acordat direct la tine acasă, în maximum 48 de ore, prin intermediul serviciului opțional și