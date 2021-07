După trupa Morandi, Jean-Claude van Damme a dat de un alt artist român! Celebrul actor a fost filmat ascultând manele 21.07.2021

21.07.2021 După trupa Morandi, Jean-Claude van Damme a dat de un alt artist român! Celebrul actor a fost filmat ascultând manele Jean-Claude Van Damme pare să aibă o înclinație spre artiștii români. După ce în urmă cu un an s-a filmat dansând cu foc pe o piesă a trupei Morandi, celebrul actor a descoperit un alt […] The post După trupa Morandi, Jean-Claude van



După trupa Morandi, Jean-Claude van Damme a dat de un alt artist român! Celebrul actor a fost filmat ascultând manele

Jean-Claude Van Damme pare să aibă o înclinație spre artiștii români. După ce în urmă cu un an s-a filmat dansând cu foc pe o piesă a trupei Morandi, celebrul actor a descoperit un alt […] The post După trupa Morandi, Jean-Claude van Damme a dat de un alt artist român! Celebrul actor a fost filmat ascultând manele appeared first on Cancan.

După trupa Morandi, Jean-Claude van Damme a dat de un alt artist român! Celebrul actor a fost filmat ascultând manele

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bancul Zilei de vineri face referire la unul dintre cele mai sensibile subiecte din lume, sexul. Gluma de la final este de milioane. „O femeie este consultată de un ginecolog, în poziția specifică. În timp ce doctorul are mâna băgată până la

Administratorul păstrăvăriei a produs poluarea de pe râul Teleajen în mod accidental, în timpul unor lucrări de

La Casa Fotbalului, lucrurile nu mai funcţionează ca înainte de pandemie. Federaţia Română de Fotbal se confruntă cu multe nemulţumiri din partea angajaţilor şi chiar cu demisii. În cele mai importante compartimente.

Un infractor nepedepsit este încurajat să recidiveze. Aşa s-a întâmplat şi în cazul lui Romeo Stănescu, 32 ani, din Vrancea, care în februarie anul trecut a agresat sexual un băiat de 13 ani şi i-a furat telefonul. A fost condamnat doar pentru

După ce s-a aflat că vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Astra Zeneca, în colaborare cu Universitatea Oxford, a intrat în faza a III-a de testare, Alexandru Rafila a oferit un interviu despre primele persoane din România care vor primi produsul

Fondurile de pensii private obligatorii, dar şi cele facultative au înregistrat creşteri considerabile în ultimul an, potribvit ultimelor raportări ale Autgorităţii de Supraveghere Financiară

Am scris multe despre războiul hibrid. Teoria şi modul de acţiune luate din practica acţiunilor de pe teren, începând cu războiul Israel-Liban şi mergând până la operaţiunea rusă a “omuleţilor verzi” în Crimeea, terminată cu anexarea

Primul adolescent care a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus era în categoria de vârstă 10-18 ani, protrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Este vorba despre primul caz de deces în această categorie de vârstă, înregistrat

„Mai bine o tratez eu acasă”, este concluzia la care a ajuns un bărbat din județul Brașov, după ce soția sa, care a fost confirmată cu noul coronavirus și internată într-un un spital-suport COVID

Tranzacţiile globale au înregistrat o oprire bruscă odată cu declanşarea pandemiei COVID-19, companiile optând să-şi conserve lichidităţile când s-au văzut confruntate cu efectele imediate ale crizei, dar firmele care iau decizii

România a înregistrat un nou record negativ. Potrivit informațiilor din buletinul de presă emis de Grupul de Comunicare Strategică, luni, a fost raportat și un deces la categoria de vârstă 10-19 ani. Din primele informații ce mai tânără

Doar un român din 100 a semnat personal documentul de aderare pentru pensia privată Pilon II în primele trei luni din 2020, adică o rată de repartizarea aleatorie record de 99%, ceea ce arată pe de-o parte că tinerii au alte preocupări decât

Horoscop 24 august 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi Horoscop Berbec – 24 august 2020: Este

Doi gospodari au asistat neputincioşi la propagarea flăcărilor care le-au distrus în totalitate locuinţele, intervenţiile pompierilor doar limitând extinderea incendiilor la alte

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs luni, la ora locală 1:22, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres. Cutremurul a avut

Andreea Prisăcariu (20 de ani) iese în evidență mai mult cu tatuajele sale spectaculoase, decât cu performanțele din tenis. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro!

Magistrații Tribunalului București au admis, la sfârșitul săptămânii trecute, apelul făcut de Organizația Sector 5 a PSD, iar Marian Vanghelie a rămas fără lista pentru Consiliul Local la Sectorul 5.

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, marţi, la 80.390 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.060 de noi îmbolnăviri din 20.479 de teste efectuate. În acelaşi timp

Povestea unui bărbat din Tulcea care a reușit să scape de coronavirus prin intermediul unei metode inedite a devenit virală! Rudele și apropiații lui au inventat câteva glume la adresa acestuia. Iar acum… și internauții se amuză pe

Nimic nu este mai important în propria locuință, decât confortul și liniștea pe care poate să ne-o ofere. Timpul petrecut acasă este unul destul de mare, atât că durata, cât și că importanta. Bunăstarea și odihna zilnica, sunt extrem de