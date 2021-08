După ”Survivor România”, Jador a semnat cu Antena 1! În ce emisiune va apărea artistul 09.08.2021

09.08.2021 După ”Survivor România”, Jador a semnat cu Antena 1! În ce emisiune va apărea artistul Jador a semnat cu Antena 1! Artistul va putea fi urmărit în cadrul emisiunii ”Splash! Vedete la apă”, care își va avea debutul pe 13 august. Zeci de personalități, care activează în domenii cu totul […] The post După ”Survivor



După ”Survivor România”, Jador a semnat cu Antena 1! În ce emisiune va apărea artistul

Jador a semnat cu Antena 1! Artistul va putea fi urmărit în cadrul emisiunii ”Splash! Vedete la apă”, care își va avea debutul pe 13 august. Zeci de personalități, care activează în domenii cu totul […] The post După ”Survivor România”, Jador a semnat cu Antena 1! În ce emisiune va apărea artistul appeared first on Cancan.

După ”Survivor România”, Jador a semnat cu Antena 1! În ce emisiune va apărea artistul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Biroul Electoral Central (BEC) a schimbat regulile pentru alegerile locale. Astfel, cetăţenii cu acte de identitate expirate după 1 martie pot vota pe 27 septembrie. BEC a mai hotărât că românii care nu

Pachetele turistice care au ca punct central zona Roman includ circuite dintre cele mai spectaculoase, în excursii de o zi, fie la mănăstiri, fie spre zona de munte, la Cheile Bicazului sau Lacul Roșu, fie

Producătorul de materiale de construcţii Sika România a recuperat, în luna iunie, pierderile înregistrate în lunile anterioare din cauza

Epic recunoaște că a pierdut aproape 60 la sută dintre utilizatori în urma scandalului purtat între Fortnite și Apple. 200 de milioane de utilizatori pierduți este un număr uriaș, care ar îngropa aproape orice joc. Din fericire pentru cei de la

Horoscopul zilei de 10 septembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Aproximativ 62% dintre clienţii BNP Paribas Personal Finance, susţin că au avut de suferit în urma impactului pe care l-a avut pandemia de COVID-19 asupra percepţiei şi comportamentului financiar, iar intenţia de a cheltui a scăzut în 2020

Bombă în lumea sportului românesc! Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri. Judecătorii au dat verdictul în cazul handbalistului care a fost arestat la începutul lui iunie, la Brașov. CANCAN.RO vă prezintă, în

Joi, 10 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 6 septembrie, Loteria Română a acordat peste 18.150 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 937.000 de

La 59 de ani, Jean Claude Van Damme demonstrează că dansul şi pofta de viaţă nu au vârstă. Clipul în care actorul dansează pe o piesă de la Morandi a devenit rapid

Supercarurile fascinează nu doar prin performanțele sale, ci și prin design. Cu toate că designul camioanelor s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, din punct de vedere al formei au rămas niște mamuți pătrățoși, scrie Auto Bild.

Mick Schumacher va pilota monopostul Ferrari din 2004 al tatălui său, Michael Schumacher, pe circuitul de la Mugello, cu ocazia Marelui Premiu al Toscanei, care se va disputa duminică. Motivul îl

Două echipe românești se vor afla la start: SCM Rm. Vâlcea și CSM București. Va fi un nou format, un nou sistem de desfășurare, dar cel mai mult va lipsi spectacolul din tribune Liga Campionilor se întoarce după ce sezonul trecut, din cauza

Ion Manole, tatăl regretatei cântărețe Mădălina Manole, s-a stins din viață la 77 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri de Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, pe Facebook. Tatăl Mădălinei Manole a fost internat în stare gravă, joia

Marius Tucă a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus în urmă cu câteva ore și a acceptat să facă primele declarații după ce a aflat diagnosticul delicat. Prezentatorul de la Aleph News nu are simptome specifice, dar a fost internat pentru 24

Încă de la primele antrenamente de la Mogoșoaia, atacantul Denis Alibec (29 de ani) a fost încântat de modul de lucru deschis, sincer și direct al selecționerului Mirel Rădoi, fapt care a determinat o schimbare totală a atitudinii sale față de

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că România traversează o lună grea în ceea ce privește situația epidemiologică, în contextul în care școala începe peste patru zile, iar alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie.

Băuturile energizante vor avea același regim ca țigările. Mai exact, nu vor mai putea fi vândute minorilor și nici prin automate sau în locuri precum unitățile de învățământ ori sanitare, potrivit

În România ne lipsesc oa­meni calificaţi, pregătiţi. Am găsit cu greu oameni care să facă un pro­dus cap-coadă, deşi aveau cali­ta­tea de croitor. Ne dorim să pro­du­cem aici tot cap-coadă, cu forţa de muncă de

„Revenirea în «V» a eco­nomiei este o certi­tu­dine“, susţine ministrul fi­nanţelor Florin Cîţu, cu ochii la revenirea consumului, la şapte luni. „Economia se ţine mai bine decât ne-am aşteptat“, spune Cristian Sporiş,

Grupul de Comunicare Strategică prezintă o serie de reguli și recomandări pe care elevii trebuie să le aibă în vedere odată cu începerea anului școlar pentru a preveni răspândirea