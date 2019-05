După Răzvan Ciobanu, un alt nume cunoscut a murit aseară într-un accident rutier. NU purta centura 05.05.2019

La nicio săptămână de la tragedia rutieră în urma căreia Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața, un bărbat cunoscut a murit într-un accident rutier, înregistrat aseară. Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, acesta nu purta centura de siguranță, iar imaginile surprinse la scurt timp de la impact arată cât de puternic a fost: mașina cu mulți […] The post După Răzvan Ciobanu, un alt nume cunoscut a murit aseară într-un accident rutier. NU purta centura appeared first on Cancan.ro.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, miercuri, că aeronavele Boeing 737 MAX din contractul TAROM nu au fost construite încă, iar dacă vor fi constatate anumite probleme acestea vor fi rezolvate. "Agenţia Europeană de Siguranţă

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România vă prezintă povestea inedită a unui meşter opincar neîntrecut, care iubeşte datinile străbune şi duce mai departe meseria deprinsă de la tatăl său. (3 luni cadou la Mobil5) Este vorba despre Alexandru

Pe 31 martie are loc primul tur al alegerilor prezidenţiale în Ucraina, o ţară sfâşiată de anexarea Crimeii şi de războiul din Donbas. Vecinătatea cu Rusia are o infl uenţă covârşitoare asupra campaniei electorale şi a votului

Enciclopedia ActReflect este un proiect Evenimentul zilei. prin care ne propunem să realizăm o colecție de emisiuni în care să prezentăm marii artiști ai scenei. Vă invităm să urmăriți un document omagiu dedicat actriței Anda Caropol.

În laboratoarele de la Măgurele se produce acum cel mai puternic fascicul de lumină din lume, care va fi folosit, printre altele, la tratarea cancerului, eliminarea deşeurilor radioactive şi, de ce nu, la inventarea unor noi tipuri de

Aeronavele Boeing 737 MAX 8 şi MAX 9 de pe teritoriul SUA vor fi blocate la sol, transmite Reuters, care citează o declaraţie a preşedintelui american Donald

Compania americană SAS Insti­tute, un furnizor de software de analiză avansată a datelor care lucrează în România cu unele dintre cele mai mari bănci şi firme de telecomunicaţii şi de utilităţi, mizează pe o creştere a veniturilor de peste

Bancurile seci stârnesc mereu amuzamentul celor din jur. În cele ce urmează, vă vom prezenta o selecţie de astfel de

Un bărbat din judeţul Dâmboviţa a murit din cauza gripei, numărul total al deceselor înregistrate de la începutul epidemiei ajungând, astfel, la 173, a anunţat, miercuri, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

♦ Dividendele ce vor fi distribuite de companiile din prima liga bursieră indică randamente ridicate şi în acest an, de până la 13% ♦ Printre cele mai profitabile acţiuni se numără cele ale Nuclearelectrica, Transgaz, Romgaz, BRD SocGen sau

Cele mai vândute destinaţii după numărul de rezervări sunt România, Spania şi Maroc, aceasta din urmă depăşind destinaţii precum Grecia şi

Altex are un magazin online foarte avantajos care te ajuta sa profiti si sa achizitionezi telefoane atunci cand reducerea e cea mai mare si stocurile nu s-au epuizat inca. Citește mai

Ministrul Justiției Tudorel Toader a lansat procedura de selecție a viitorului procuror general, în condițiile în care mandatul lui Augustin Lazăr, pe care nu a reușit să-l revoce în ciuda tuturor eforturilor sale, se

Organizatorul atacului tâlhăresc, care acum doi ani, împreună cu încă doi indivizi au intrat în casa unui om de afaceri din Ceadâr-Lunga şi ameninţând cu un pistol au cerut toţi banii, a fost condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la o întâlnire cu primarii, că vrea să implementeze un proiect prin care elevii să fie aduşi la şcoală cu microbuzele. Deocamdată, proiectul este pilot şi va funcţiona în primă fază la

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cea care reglementează şi supraveghează piaţa pensiilor private, cea a asigurărilor şi pe cea de capital, ar putea fi desfiinţată, la propunerea a trei deputaţi

A încetat din viaţă cunoscuta creatoare populară Adela Petre. Buzoianca era născută la 10 iunie 1929 în comuna Pătârlagele şi era recunoscută pentru valoarea şi autenticitatea creaţiilor sale: piese de port popular, feţe de masă, covoare

Bianca Andreescu a făcut meciul carierei în sferturile turneului de la Indian Wells, unde a învins-o clar pe Garbine

Ghinionul său a fost faptul că a fost fotografiat de Poliţia Locală, care spune că zona este preferată de cei care depozitează ilegal

Nasrin Sotoudeh, o cunoscută avocată iraniană, s-a implicat intens de-a lungul activităţii sale profesionale în proiecte legate de dreptatea de gen, în apărarea femeilor care au protestat împotriva obligativităţii purtării