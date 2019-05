După preluarea de către fondul de investiţii ROCA, Frigotehnica anunţă pentru 2018 un profit de 7,5 mil. lei, cel mai mare din ultimii zece ani 10.05.2019

10.05.2019 După preluarea de către fondul de investiţii ROCA, Frigotehnica anunţă pentru 2018 un profit de 7,5 mil. lei, cel mai mare din ultimii zece ani Producătorul de soluţii de refrigerare Frigotehnica, preluat de către fondul de investiţii ROCA, a raportat pentru 2018 un profit de 7,5 milioane de lei, echivalentul unei creşteri de peste trei ori faţă de profitul obţinut în 2017 şi cel mai



După preluarea de către fondul de investiţii ROCA, Frigotehnica anunţă pentru 2018 un profit de 7,5 mil. lei, cel mai mare din ultimii zece ani

Producătorul de soluţii de refrigerare Frigotehnica, preluat de către fondul de investiţii ROCA, a raportat pentru 2018 un profit de 7,5 milioane de lei, echivalentul unei creşteri de peste trei ori faţă de profitul obţinut în 2017 şi cel mai mare rezultat obţinut de companie în ultimii zece ani.

După preluarea de către fondul de investiţii ROCA, Frigotehnica anunţă pentru 2018 un profit de 7,5 mil. lei, cel mai mare din ultimii zece ani

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Trei preoţi, acuzaţi în cursul anului 2017 că l-au şantajat pe fostul episcop Corneliu Bârlădeanu, au fost condamnaţi joi, de către magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi, la închisoare cu

Cineastul Emir Kusturica a fost numit consilier al lui Milorad Dodik, reprezentantul sârbilor în preşedinţia tripartită a Bosniei-Herţegovina, informează AFP. Numele regizorului laureat de două ori cu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că tendinţa de scădere a numărului deţinuţilor nu se datorează atât adoptării legii recursului compensatoriu, ci în primul rând modului în

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme

Jurgen Klopp ştie cum e să triumfi pe terenul lui Bayern, de pe vremea derbyurilor Bundesligii cu Dortmund, şi acum repetă lovitura în Liga Campionilor, scor 3-1. A cincea oară când se impune la Munchen. „Am impresionat o echipă

FCSB și CFR Cluj au dus un întreg război pentru jucătorul Billel Omrani. Gigi Becali susținea că fotbalistul îl caută non-stop pentru un transfer la FCSB și că semnătura francezului de pe contractul de prelungire cu CFR ar fi fost

Citeste articolul pe unica.ro! Post-ul Rugămintea lui Marian Râlea, la 6 ani de la moartea Micăi Niculescu apare prima dată în

O mireasă a găsit scris pe talpa pantofilor de nuntă, secretul lăsat de mama ei, aflată pe patul de moarte. Citește mai

Sute de angajaţi ai unei bănci din România vor protesta mâine, 15 martie, cerând majorarea numărului de salarii compensatorii pentru salariaţii care urmează a fi disponibilizaţi, acordarea celui de al 13-lea salariu şi acordarea bonusurilor

Trei ciobani care au agresat grava late două persoane au fost condamnaţi la pedepse mari de către un complet al Tribunalului Alba, acuzaţia adusă acestora fiind de tentativă de omor

Guvernul Ungariei a devenit ţinta ironiilor pe reţelele de socializare pentru imaginea aleasă în campania de încurajare a familiei şi a natalităţii, desfăşurată în aceste zile în ţara

Omul de afaceri slovac Marian Kocner a fost inculpat sub acuzaţia că a ordonat uciderea jurnalistului slovac de investigaţie Jan Kuciak în februarie 2018, a anunţat joi un procuror, relatează

Raportul dintre salariile anuale ale unora dintre cei mai bine plătiţi directori executivi din Marea Britanie ajung să fie şi de peste 1.000 de ori mai mari decât salariul mediu plătit angajaţilor companiei, se arată într-un studiu publicat de

Salariile din sectorul public au ajuns în ianuarie la o creştere de 26,7% raportat la prima lună a anului trecut, un ritm mult mai alert comparativ cu situaţia din mediul privat, unde avansul anual a fost de numai 15,8%, scrie

Cercetătorii Kaspersky Lab au detectat un nou malware, răspândit prin intermediul Pirate Bay - unul dintre cele mai populare site-uri de tip

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat joi că sprijină moral protestul "România vrea autostrăzi" şi că, dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi realizat şi el zece kilometri. "Este o

Şcolile şi liceele din România deţin infrastructura necesară extinderii învăţământului obligatoriu şi pentru susţinerea învăţământului profesional, a afirmat, joi, într-o conferinţă de

Ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, unde a vizitat o şcoală unde se va înfiinţa din toamnă o clasă cu predare intensivă a limbii franceze, că acest exemplu şi altele

Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, că protocolul ANAF-PÎCCJ este "foarte bun", pentru că s-a reuşit prinderea unor mari evazionişti. ''În