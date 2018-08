După ce s-a întors cu familia de la picnic, o tânără de 17 ani, din Pucioasa, s-a spânzurat 27.08.2018

27.08.2018 După ce s-a întors cu familia de la picnic, o tânără de 17 ani, din Pucioasa, s-a spânzurat O tânără în vârstă de 17 ani a decis să încheie socotelile cu viaţa şi s-a spânzurat, duminică, în casa părinţilor. Nimeni nu îşi explică gestul tinerei, mai ales că în aceeaşi zi fusese împreună cu familia şi cu prietenu ei la



După ce s-a întors cu familia de la picnic, o tânără de 17 ani, din Pucioasa, s-a spânzurat

O tânără în vârstă de 17 ani a decis să încheie socotelile cu viaţa şi s-a spânzurat, duminică, în casa părinţilor. Nimeni nu îşi explică gestul tinerei, mai ales că în aceeaşi zi fusese împreună cu familia şi cu prietenu ei la picnic.

După ce s-a întors cu familia de la picnic, o tânără de 17 ani, din Pucioasa, s-a spânzurat

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români care au de gând să plece în vacanţă în Grecia sau doar tranzitează ţara că Serviciul grec de Meteorologie a anunţat o

Iubit de credincioşi, dar detestat în aceeaşi măsură de autorităţile comuniste şi condamnat chiar la închisoare pe viaţă, părintele Ilarion Argatu a fost unul dintre cei mai importanţi duhovnici ai Ortodoxiei. Citește

Astronomii spun că eclipsa totală de Lună ce a avut loc în această noapte este un eveniment spectaculos şi important, mai ales prin durata sa, fiind cea mai lungă eclipsă din acest

În anul 1994, un gunoier din Făgăraş, în vârstă de 37 de ani, a violat şi a omorât o copilă de doar nouă ani, care venise la uşa lui pentru a-i cere zahăr. Criminalul a aruncat corpul victimei în râul Olt. Totul a ieşit la iveală abia

O urmă de picior al Omului de Neanderthal descoperită în judeţul Alba, în peştera Vârtop, reprezintă cel mai vechi semn al vieţii omeneşti de pe teritoriul

Presa de la Chişinău lansează un fals atunci când sugerează că Moneyval - Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului, o subdiviziune a CoE - a expertizat legea referitor la

În toamna lui 1918, viitorul rege Carol al II-lea s-a căsătorit, în secret, cu Zizi Lambrino. Mare greşeală. A pus pe jar toată societatea românească. Politicienii au vrut să-l înlăture de la succesiunea la tron, regele Ferdinand l-a

Ministerul Afacerilor Externe susţine, în cadrul unui comunicat emis sâmbătă, că reprezentanţii ambasadei României în Italia au fost prezenţi la operaţiunea desfăşurată la 26 iulie 2018, la Camping River, unde au fost evacuate mai multe

Serviciul grec de Meteorologie a anunţat o înrăutăţire a vremii în Republica Elenă până pe data de 31 iulie 2018, fiind prognozate ploi şi furtuni puternice la nivel local, însoţite de căderi de grindină şi vânt foarte puternic, potrivit

Forţele Navale Române vor fi gazda navelor militare ale Grupării navale NATO SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group), care vor acosta, în perioada 28-31 iulie, în Portul Militar Constanţa, pentru

Secretarul american al apărării, Jim Mattis, a declarat că ia în considerare o întâlnire cu omologul său rus Serghei Şoigu, în contextul în care a fost evocată posibilitatea unei noi întrevederi

Grădina Botanică din Capitală va găzdui în perioada 27 - 29 iulie Marele Picnic ShortsUP. Timp de trei zile vor fi prezentate scurtmetraje, tururi ghidate, jocuri şi ateliere interactive. Participanţii vor

Din 16 iulie pan in 18 august, Mercur retrograd se va afla in constelatia Leu. Ceea ce nu e foarte bine. Problema consta in faptul ca Leu inseamna enegie, activitate intensa. Mai pe scurt Leu

Şeful Direcţiei Generale de Paşapoarte, comisarul-şef de poliţie Mirel Toancă, a prezentat sâmbătă măsurile luate pentru eficientizarea eliberării de paşapoarte, între care se numără prelungirea

FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu AFC Hermannstadt, într-o partidă din etapa a 2-a din Liga 1. După meci, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre mijlocașul lateral francez Hervin Ongenda, 23 de ani,

Camerunezul Samuel Eto'o, fostul atacant al Barcelonei și al lui Inter, a fost executat silit pentru un împrumut luat în 2011 și nerambursat. Casa de lux din Milano, compusă din 3 apartamente, are 3 etaje, 300 de metri pătrați, 3

Răzvan Marin a început vineri seară cu 3 puncte noua ediție din Jupiler Pro League. Integralist la Standard, cu Preud'homme la debut pe banca trupei din Liege, mijlocașul român a fost avertizat în prelungirile partidei

Autoritățile din Grecia au stabilit cauza incendiului care a ucis 88 de oameni. Este vorba de neglijență, iar vinovatul a fost identificat. Autoritățile elene susțin că incendiile devastatoare au pornit după ce un foc a fost lăsat

Un puternic taifun se îndreaptă spre Japonia, urmând să lovească vestul arhipelagului în seara zilei de sâmbătă sau duminică dimineaţa, într-o regiune deja grav afectată de intemperii la

Cabral Ibaka, celebrul prezentator de la ProTV, a lansat un mesaj disperat de ajutor. După ce s-a întors dintr-o minunată vacanță petrecută în Belgia, acesta s-a regăsit printre niște