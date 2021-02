Dumitru Tatu, fostul comandat al ISU Sibiu, a murit 10.02.2021

10.02.2021 Dumitru Tatu, fostul comandat al ISU Sibiu, a murit Dumitru Tatu, fostul comandant al Grupului de Pompieri Sibiu, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Cosmin Balcu, fostul șef al Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cpt. Dumitru Croitoru Sibiu. ”Am aflat cu […] The post



Dumitru Tatu, fostul comandat al ISU Sibiu, a murit

Dumitru Tatu, fostul comandant al Grupului de Pompieri Sibiu, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Cosmin Balcu, fostul șef al Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cpt. Dumitru Croitoru Sibiu. ”Am aflat cu […] The post Dumitru Tatu, fostul comandat al ISU Sibiu, a murit appeared first on Cancan.ro.

Dumitru Tatu, fostul comandat al ISU Sibiu, a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele interimar al, PSD Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele, că PSD şi-a exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialişti în integralitatea sa sau un guvern de uniune

Majoritatea meciurilor din ligile inferioare de fotbal din Italia au fost

Sărbătoare importantă în Calendarul Ortodox în data de 23

Logiscool, un business din dome­niul educaţiei prezent local de circa doi ani, a ajuns la 35 de centre de programare în România şi are plani­ficate alte 15 deschideri în

Cefin Trucks, importatorul şi distribuitorul brandului Ford Trucks în România, anunţă afaceri cumulate din activităţile de vânzare şi service de 63 mil. euro în 2019, echivalentul unei creşteri de 45% faţă de anul anterior, în contextul

FIFA a trimis o solicitare Federației Spaniole de Fotbal pentru a interzice începând din acest sezon efectuarea transferurilor în afara perioadelor oficiale. După sfârșitul perioadei de transferuri la 31 ianuarie, Barcelona, rămasă fără prea

Trei copii şi doi adulţi au fost răniţi, duminică, într-un accident rutier care a avut loc între Cluj și

Desemnarea lui Florin Cîţu ca premier, pentru a forma un Guvern care să fie votat în Parlament a provocat reacţii dure din partea PSD, de la ironii la ameninţări cu suspendarea din funcţie a preşedintelui. Dincolo de declaraţiile oficiale,

Cele 4 goluri marcate de Lionel Messi în meciul Barcelona - Eibar 5-0 nu i-au adus un loc în echipa săptămânii. Din Spania a fost ales portarul Aitor, după o partidă fantastică făcută în poarta celor de la Levante. Nacho Monreal (Real

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR la Primăria Capitalei, a declarat, joi, ca doreşte ca Vlad Voiculescu să ocupe postul de

Societatea Electrica, cel mai mare distribuitor de energie electrică din România, a înregistrat anul trecut venituri consolidate de 6,2 miliarde lei, cu 11% mai mari decât în 2018, în timp ce profitul net s-a diminuat la 206 milioane lei, faţă de

Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor grădiniţelor, şcolilor elementare şi liceelor la nivel naţional să închidă începând de luni până după vacanţa de primăvară a elevilor, din cauza coronavirusului scrie News.ro.

Turul ciclist al Emiratelor Arabe Unite a fost anulat, după ce doi italieni din staff-ul uneia dintre echipe au fost depistați pozitiv cu coronavirus, celebru virus Covid-19. Primele cinci etape s-au disputat deja, dar ultimele două, programate azi

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a continuat scăderea şi a ajuns la 2,93%, cel mai mic nivel din ianuarie 2019 până în prezent, potrivit datelor publicate, vineri, de Banca

Fostul preşedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat la Penitenciarul Rahova, a suferit un accident în această dimineaţă. El repara o uşă de la o dubă de transport deţinuţi şi în momentul

Ashleigh Barty (1 WTA) a fost eliminată de Petra Kvitova (11 WTA) în semifinalele turneului de la Doha, scor 4-6, 6-2, 4-6. Sportiva din Cehia va juca în ultimul act cu bielorusa Aryna Sabalenka (13 WTA). Kvitova a întrerupt seria neagră din

Parlamentul britanic a anunțat zilele trecute că a descoperit un pasaj secret sub Camera Comunelor. Camera Comunelor și Camera Lorzilor formează Parlamentul Regatului Unit și funcționează în Palatul Westminster. “Studiam documente legate de

Ministerul Sănătăţii a anunţat, sâmbătă după-amiaza, că starea bărbatului din Maramureş, infectat cu virusul Covid-19, s-a ameliorat, iar starea lui este stabilă. De altfel, reprezentanţii Ministerului anunţă că starea de sănătate a

Viceministrul iranian al Sanatatii, Iraj Harirchi ar fi fost depistat pozitiv la testul de

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitivă. Ea este acuzată că a luat de mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce