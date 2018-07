Dumitru Mihăilescu, fost campion naţional la atletism, găsit mort într-o cameră de hotel 23.07.2018

23.07.2018 Dumitru Mihăilescu, fost campion naţional la atletism, găsit mort într-o cameră de hotel Fostul campion naţional la atletism, Dumitru Mihăilescu, a fost găsit mort, luni, într-o cameră de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum îi spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul



Dumitru Mihăilescu, fost campion naţional la atletism, găsit mort într-o cameră de hotel

Fostul campion naţional la atletism, Dumitru Mihăilescu, a fost găsit mort, luni, într-o cameră de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum îi spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța. Primele verificări efectuate de polițiștii din Brașov arată că fostul campion national la atletism, Dumitru Mihăilescu, ar […] The post Dumitru Mihăilescu, fost campion naţional la atletism, găsit mort într-o cameră de hotel appeared first on Cancan.ro.

Dumitru Mihăilescu, fost campion naţional la atletism, găsit mort într-o cameră de hotel

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi susţinută de USR şi PMP împotriva Guvernului Dăncilă va fi citită astăzi, de la ora 16.00, în plenul Parlamentului, urmând ca miercuri să fie dezbătută şi

Argentina a făcut egal cu Islanda şi a pierdut în faţa Croaţiei în primele două meciuri de la Cupa Mondială. „Pumele“ trebuie să bată Nigeria în ultimul joc pentru a spera la

Se spune că o reprezentare completă a textului piesei Hamlet, aşa cum ne-a fost lăsat el de Shakespeare, sau, mă rog, cât înseamnă versiunea lui în limba română, ar dura ceva mai mult de 6

Ecofin, consiliul mi­niştrilor de finanţe din UE, a adoptat, la finalul săptămânii trecute, o rezoluţie prin care cere României „să ia măsuri“ pentru a corecta „abaterea bugetară semni­ficativă“ înregistrată de finanţele

De când a preluat puterea guvernamentală în mai 2012, PSD, şi-a axat discursul public pe ideea că toţi românii trebuie să trăiască mai bine, nu numai electoratul de dreapta al PDL şi, ulterior, al PNL, nu numai multinaţionalele sau

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a câştigat din primul tur scrutinul prezidenţial, conform rezultatelor anunţate de presa de stat turcă, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunţă nereguli electorale. Recep Tayyip Erdogan,

New Kopel Car Import, parte a SIXT Group România a anunțat că a devenit importator al autobuzelor și vehiculelor electrice BYD, în

BACALAUREAT 2018 EDU.RO: SUBIECTE. Prima probă la examenul de BAC 2018 a început la ora 09:00, liceenii de la profilurile real și uman având la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele la română, care vor fi afișate ulterior, împreună cu

Încrederea românilor în economie s-a prăbuşit după iulie 2017. Indicatorul publicat de Comisia Europeană arată că românii se aşteaptă la o criză economică în perioada următoare, avertizează senatorul PNL

Producţia globală de cafea din intervalul 2018-2019 este estimată să crească până la cifra record de 171,2 milioane de saci, cu 11,4 milioane de saci mai mult decât în 2017-2018, arată datele Departamentului pentru Agricultură american. Astfel

Încrederea în economie a analiştilor Chartered Financial Analyst România (CFA) s-a deteriorat, şi luna trecută, ei aşteptându-se la o depreciere a leului în următoarele 12 luni, la creşterea inflaţiei şi la majorarea dobânzilor

Curtea Supremă i-a achitat luni pe fostul preşedinte al PNL Buzău, George Scutaru, trimis în judecată de DNA, împreună cu Dan Ştefan Motreanu, deputat şi vicepreşedinte PNL, pentru spălare de bani în dosarul „Mită pentru partid”. Decizia

Daca sperati ca astazi sa bata la usa dumneavoatra un print pe cal alb, alungati aceste ganduri si reveniti cu picioarele pe pamant. Romantismul, pasiunile sentimentale, flacara iubirii - nu sunt

Cineva vorbește la televizor. Altcineva, un om normal, acasă la el, ascultă. Nu, nu se cunosc! Mă rog, cel care ascultă știe cine e cel ce vorbește, însă față-n față nu s-au întâlnit niciodată. Cel

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că discuţiile cu reprezentanţii delegaţiei care efectuează o evaluare la Bucureşti în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare încep luni şi că este

Şase echipe şi-au asigurat calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia înaintea ultimei etape din faza grupelor, Rusia, Uruguay, Franţa, Croaţia, Anglia

Medicii de la ambulanţă au înregistrat luni dimineaţă un nou caz de deces prin înec în apa mării, după ce valurile au scos la mal corpul neînsufleţit al unui bărbat în vârstă de aproximativ 50

Fostul consilier prezidenţial George Scutaru a fost achitat luni de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care este judecat pentru spălare de bani. Decizia nu

La începutul vieții. Sau la începutul carierei. La școală sau aproape de examenele de maturitate. Sunt doar câteva dintre răspunsurile oferite de oamenii care au schimbat fața României în

Opt români au fost răniţi în accidentul produs pe drumul naţional 42 din Ungaria, iar dintre aceştia, şase au primit îngrijiri la faţa locului, iar ceilalţi doi au suferit răni grave şi au fost transportaţi la spital, anunţă Ministerul