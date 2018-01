Dumitru Dragomir e tranşant: "Dacă Becali pierde procesul cu Armata, nu mai este nicio dreptate pe pământul ăsta" + pe cine vede favorită în lupta pentru titlu 17.01.2018

Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Gigi Becali în războiul cu Armata şi a vorbit despre favoritele la câştigarea titlului în Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred că are echipă de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar două echipe se pot bate la titlu: FCSB şi CFR Cluj. Steaua are de toate. Are doar jucători valoroşi. Îşi face şi o bază sportivă fără egal în Europa. ...

Accidentul a avut loc în localitatea Bîrsăneşti, aflată între municipiile Bacău şi Oneşti. Mai multe echipaje de intervenţie acţionează la faţa

Palpitaţiile sunt bătăi anormale ale inimii resimţite ca fiind incomode; inima începe să bată mai repede decât o face în mod normal. Deoarece palpitaţiile pot ascunde probleme de sănătate, iată ce le provoacă şi care sunt pricipalele

Evenimentul organizat de Primăria Galaţi va avea loc la Patinoarul Artificial, iar biletele se vor pune în vânzare din 20 decembrie, la casieria Teatrului Muzical. Preţul unui bilet este de doar 80 de lei de persoană şi include mâncarea şi

Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Creţu a afirmat că doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continuă lucrările care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate

Igor Dodon a declarat luni, 18 decembrie, că nu va promulga legea ce prevede interzicerea propagandei ruse în Republica Moldova, pe motiv că aceasta este neconstituţională. Şeful statului a decis să o întoarcă Parlamentului spre

Protestele din Piaţa Universităţii, din 1990, au reprezentat naşterea societăţii civile româneşti. Atunci a apărut discursul radical anti-comunist, care este exprimat şi astăzi de o parte importantă a elitei. Deşi învinşi atunci,

Oficialii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, după o bâlbâială de aproape un an, că au reluat procesul vizând achiziţia a patru corvete multifuncţionale, în valoare totală de 3,6 miliarde de lei. Navele sunt destinate Forţelor

Atila Kurta s-a judecat timp de aproape un deceniu cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara, după ce a pierdut o finanţare SAPARD pentru ciupercăria pe care intenţiona să o înfiinţeze la Măgura

Dacă dezbaterile pe marginea legilor Justiţiei s-au dovedit, în multe situaţii, mult zgomot pentru nimic, modificarea legislaţiei penale ar putea avea un impact mult mai mare asupra

Datoria publică a României a crescut cu 5 miliarde de lei comparativ cu decembrie 2016 şi a ajuns la 344,4 miliarde de lei, potrivit ultimului raport publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

Un proiect de rezoluție transmis Consiliului de Securitate al ONU solicită respingerea oricăror decizii internaționale în privința statutului orașului Ierusalim, în absența unor negocieri

Pentagonul a derulat, în perioada 2007-2012, un program secret, cu un buget de milioane de dolari, pentru investigarea Obiectelor Zburătoare Neidentificate (OZN), informeaza New York Times, citand

O pană de curent a pus beznă peste cel mai aglomerat aeroport din lume, duminică, afectând mai mult de 1,000 de zboruri în Statele Unite ale Americii, la doar câteva zile înainte

Cântăreţul Darius Campbell aproape a murit după ce, pentru a promova un nou filtru de apă, menit să strângă fonduri pentru a furniza filtre de apă popoarelor care au nevoie, acesta a băut

Prinţesa Charlotte, fiica cea mică a Prinţului William şi a lui Kate, Ducesa de Cambridge, va merge la creşă în ianuarie 2018. Anunţul a fost făcut de Casa Regală a Marii

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni că opţiunile sale monarhice sunt cunoscute, dar că un referendum trebuie precedat de o amplă dezbatere în timpul căreia cetăţenii să fie convinşi de utilitatea schimbării

La conferința de presă de după meciul cu FCSB, 0-2, Gică Hagi a avut din nou o recție dură și a criticat faptul că nu se investește în sport și a spus că fotbalul românesc este într-o situație dificilă, cerând să fie

FCSB a jucat duminică seară ultimul meci din acest an, 2-0 cu Viitorul pe Arena Națională, iar Cătălin Golofca este primul fotbalist care a decis să-și rezilieze contractul cu gruparea roș-albastră.

Venit în vară din postura de jucător liber de contract, mijlocașul croat Antun Palici și-a reziliat înțelegerea cu belgienii de la Royal Mouscron, echipa lui Mircea Rednic. "Antun Palici nu va mai juca la Excel Mouscron. A decis să

Cum va fi vremea de Revelion 2017. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit cele mai noi informații legate de prognoza meteo din perioada sărbătorilor. În general, se vor înregistra temperaturi scăzute