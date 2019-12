Duhovnicul tânărului care s-a sinucis în Buzău, îngenuncheat de durere! Mesajul cutremurător postat despre Vasile Burtea 15.12.2019

Duhovnicul lui Vasile Burtea, tânărul care s-a sinucis în Buzău, este îngenuncheat de durere. La câteva ore după ce a aflat că băiatul de 18 ani și-a pus capăt zilelor, el a transmis un mesajul cutremurător. Preotul Sorin Gavriloiu și-a îndreptat atenția și spre lacunele grave din sistemul de asistență socială din România.

