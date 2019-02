Dueluri tari astăzi în sferturile de finală ale Cupei României! 27.02.2019

Deschisă ieri în mod spectaculos de duelul dintre Viitorul și FC Hermannstadt, scor 3-2, faza sferturilor de finală a ediției 2018-2019 a Cupei României programeză astăzi două partide extrem de interesante. De la ora 17:00 la Giurfgiu, într-un meci în care Dunărea Călărași este gazdă, formația lui Dan Alexa va încerca să obțină calificarea în […]

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Robert Negoiţă, a afirmat miercuri că trebuie să înceteze comportamentul Guvernului în relaţia cu administraţia publică locală, subliniind că

Tânărul de 22 de ani care a înjunghiat o profesoară la Colegiul ''Spiru Haret'' din Ploieşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)

AS Monaco nu-şi revine deloc nici după demiterea lui Henry. Aflată pe penultimul loc în Ligue 1 şi din nou cu Jardim (foto) pe banca tehnică, a părăsit marți şi Cupa Ligii, ratând dramatic calificarea în finală la loviturile

Ovidiu Jimborean a fost eliminat de la Exatlon România. Acesta a făcut parte din echipa Războinicilor. La duel, Ovidiu Jimborean a concurat împotriva lui Alex Stoica, coechipierul său din echipa Războinicilor de la Exatlon România, show

Clayton Paterson din Ohio, SUA, spune că a făcut sport de când era adolescent, dar că și-a dat seama după mulți ani că poate realiza mai mult din acest punct de vedere. El nu s-a simțit niciodată nesigur pe felul în care arată.

Răsturnare de situație în cazul Zinei Dumitrescu. După ce-a lipsit 3 ani de lângă mama lui, timp în care nu a vizitat-o și nici măcar nu i-a vorbit la telefon, Cătălin Negreanu, fiul creatoarei de modă, s-a întors lângă cea care i-a dat

Primarii constituiți în Asociația Municipiilor din România (AMR) au ajuns la sediul Guvernului, pentru a discuta cu premierul Viorica Dăncilă despre bugetul pe acest an, după ce Ministerul Finanțelor nu a mai făcut public documentul miercuri,

Horoscop Februarie 2019 – luna februarie aduce schimbări importante pentru zodii. Planeta Chiron intră în zodia pești pentru 9 ani, care aduce o etapă nouă de viață, dar poate crea și leziuni pentru altele. Citește mai

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat epidemie oficială de gripă în România! Citește mai

Medicii Spitalului Universitar de Urgență din București au alcătuit o listă cu 5 cele mai cunoscute mituri despre gripă și vaccinul anti-gripal, care circulă în rîndul populației, pe care le demontează punct cu punct.

Premierul Viorica Dăncilă a ales să prezinte datele din execuţia bugetară pe anul trecut în acelaşi fel cu liderul partidului, Liviu Dragnea, comparând anul 2018 cu anul 2016, când România avea un Guvern

Samsung a anunţat astăzi că a început să producă în masă primul dispozitiv de stocare din industrie de 1 TB (eUFS) 2.1, destinat aplicaţiilor mobile din generaţia următoare. După patru ani de la introducerea primei soluţii UFS, eUFS de 128

O nouă creşă va fi deschisă în oraşul Constanţa la jumătatea lunii februarie. Noua unitate dispune de 100 de

Două licee de la ţară din judeţul Botoşani deţin o adevărată avere. Este vorba despre două grupuri şcolare tehnologice din localitatea Pomârla, respectiv Şendriceni, care deţin fie un patrimoniu impresionat, fie reuşesc să obţină un

Senatorul rus Rauf Araşukov, reprezentant al republicii federale Karaciai-Cerchezia, din Caucazul de Nord, a fost arestat miercuri chiar în incinta Parlamentului pentru asasinarea unor persoane, relatează presa

„Acadelia“, cel mai nou show al Deliei, va putea fi experimentat în primăvara acestui an în cadrul primului turneu naţional din cariera artistei, care va avea loc în zece oraşe din

Mașina ar putea suna la 112 pentru a raporta că șoferul care s-a așezat la volan se află sub influența alcoolului, are arme neînregistrate sau nu e capabil să conducă. Sistemul este dezvoltat de

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri serviciile de informaţii ale SUA că sunt ''naive'' şi că ''se înşeală'' în privinţa Iranului, după ce a fost contrazis cu o zi înainte de

Curtea de Apel Braşov a dispus, miercuri, arestarea preventivă a bărbatului bănuit că a alarmat autorităţile cu privire la faptul că a amplasat bombe cu gaz sarin la Aeroportul "Henri Coandă" şi la Gara

Cerul va fi mai mult noros şi vor fi precipitatii predominant sub formă de ploaie pe spaţii extinse în aproape toată ţara. Spre seara ploile se vor tranforma în lapoviţă şi ninsoare în Oltenia,