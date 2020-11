Dueluri de vis astăzi în Europa League: Programul complet al partidelor din runda a 3-a a grupelor EL »» 05.11.2020

05.11.2020 Dueluri de vis astăzi în Europa League: Programul complet al partidelor din runda a 3-a a grupelor EL »» Pe lângă partida pe care CFR Cluj o va susține pe „Olimpico” cu AS Roma, în cea de-a treia rundă a Europa League vor mai avea loc și alte partide care ne interesează în mod […] The post Dueluri de vis astăzi în Europa League:



Dueluri de vis astăzi în Europa League: Programul complet al partidelor din runda a 3-a a grupelor EL »»

Pe lângă partida pe care CFR Cluj o va susține pe „Olimpico” cu AS Roma, în cea de-a treia rundă a Europa League vor mai avea loc și alte partide care ne interesează în mod […] The post Dueluri de vis astăzi în Europa League: Programul complet al partidelor din runda a 3-a a grupelor EL »» appeared first on Cancan.ro.

Dueluri de vis astăzi în Europa League: Programul complet al partidelor din runda a 3-a a grupelor EL »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acţiunile Advanced Micro Devices (simbol bursier - AMD), compania americană specializată în producerea de semiconductoare pentru echipamente IT, s-au apreciat marţi pentru a noua şedinţă la rând şi au atins maximul ultimilor 13 ani, potrivit

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea privind repatrierea aurului, depusă în Parlament de fostul lider PSD Liviu Dragnea şi senatorul Şerban Nicolae. Potrivit preşedintelui, "soluția legislativă preconizată nu ține cont de

Agresorii celor doi poliţişti de la Vâlcea au fost depistaţi pe raza municipiului Slatina şi se află în custodia Poliţiei, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. "Cei doi

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, atât pentru cariera sa, cât și pentru stilul său excentric. Lucru care pe iubita lui, Claudia Iosif, o deranjează uneori, deoarece consideră nu au niciun pic de intimitate.

NISSA continuă cel mai așteptat eveniment de shopping al anului si a pregătit multe oferte speciale şi reduceri uriaşe! Eşti curioasă ce promoţii te aşteaptă? Magazinul a anunțat că reducerile de până la 80% vor fi disponibile de joi

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, le-a transmis parlamentarilor, joi, să găsească un nou prim-ministru, încercând să evite noi alegeri, după ce nici Benjamin Netanyahu, nici Benny Gantz nu au reuşit să formeze un

Racheta Starship Mark 1, unul din prototipurile create de SpaceX cu intenția de a duce oameni pe planeta Marte, a explodat parțial în timpul unui test de presiune, informează Business Insider. Oficialii companiei deținute de Elon Musk au spus însă

De multe ori, în post poți rămâne fără inspirație. Iată idei de meniuri de post, ușor de preparat și absolut delicioase. Meniuri de post pot fi nenumărate, este important însă să alegi variante pe cât de sănătoase, pe atât de gustoase.

Oferta publică iniţială a Aramco oferă Chinei o oportunitate de a câştiga un loc în centrul industriei mondiale a petrolului, scrie Joseph Dana, editor-şef al emerge85, care explorează schimbările de pe pieţele emergente şi impactul global al

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, joi seară, că în 15 noiembrie a fost depusă o plângere la DNA împotriva sa şi, probabil va fi chemată la

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că nu este vinovată, ca fost premier, că România nu a devenit membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU, adăugând că

Lui Adrian Mititelu (51 de ani), patronul echipei FC U Craiova 1948 din Liga 3, i-a fost pus sechestru pe avere, din cauza dosarului „Maxitec“. UPDATE 20:50 Mititelu a reacționat pe contul oficial de Facebook, după ce a citit știrea apărută pe

Druid, companie specializată în dezvoltarea de asistenţi virtuali inteligenţi, fondată de antreprenorul Liviu Drăgan, a fost desemnată startupul anului în Europa Centrală şi de Est în cadrul competiţiei CESA 2019, organizată anul acesta la

Cursa ”Panda Expres” care l-a transportat pe ursul Bei Bei din Statele Unite ale Americii în China s-a încheiat, joi, cu bine. La 16 ore de la decolarea din Washington, avionul 777 în care ursul panda Bei Bei a călătorit singur, însoțit doar

„Aş fi foarte fericit dacă în 2020 nu vom vedea nicio schimbare legislativă, nicio altă problemă majoră, pentru că în ultimii doi ani a fost mereu câte ceva care a apărut şi a fost foarte greu să planificăm şi să ne executăm

Iarna s-a instalat în Munţii Bucegi, în zonă, la altitudini mai mari de 1500 de metri, stratul de zăpada măsoară deja peste jumătate de metru. A început să ningă şi pe Valea Prahovei, astfel că utilajele de deszăpezire intervin vineri

Partidul de guvernământ din Ungaria, FIDESZ, ar putea să părăsească PPE, formațiunea politică de centru-dreapta paneuropeană, potrivit unei declarații a premierului Viktor Orban, citat de Reuters. FIDESZ a fost suspendat în martie din PPE ca

Numit pe banca formației Internazionale Milano în mai 2019, Antonio Conte, 50 de ani, a vorbit despre lupta pentru titlu în Italia. În acest moment, Inter se află pe locul 2 în Serie A, cu 31 de puncte, după 12 etape, cu unul mai puțin decât

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţă, avertizări nowcasting Cod galben de vânt, valabile în localităţi din judeţele Sibiu şi Caraş-Severin. Astfel, până la

Accesoriile preferate ale fiecărei femei sunt, fără îndoială, bijuteriile. Indiferent de mărime sau formă, bijuteriile au rolul de a întregi orice ținută, oferindu-i o notă aparte de eleganță, care nu poate trece neobservată. În aceeași