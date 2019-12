Dublă crimă în Satu Mare! Cum s-a produs tragedia 10.12.2019

Dublă crimă în Satu Mare! Cum s-a produs tragedia

Două femei au fost omorâte, marți, în localitatea Bârsăul de Sus, județul Satu Mare. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal, iar cercetările sunt conduse de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Purtătorul de cuvânt al IPJ Satu Mare, Florentina Nagy, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX, că polițiștii au […] The post Dublă crimă în Satu Mare! Cum s-a produs tragedia appeared first on Cancan.ro.

