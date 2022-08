Drumul FCSB-ului către grupele Conference League trece prin Slovacia, pe la Dunajska Streda 03.08.2022

03.08.2022 Drumul FCSB-ului către grupele Conference League trece prin Slovacia, pe la Dunajska Streda FCSB, Dunajska, Streda, Slovacia, Europa, UEFA,



Drumul FCSB-ului către grupele Conference League trece prin Slovacia, pe la Dunajska Streda

FCSB, Dunajska, Streda, Slovacia, Europa, UEFA, Conference

Drumul FCSB-ului către grupele Conference League trece prin Slovacia, pe la Dunajska Streda

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD a umplut stadionul Cluj Arena, dar si celelalte 6 scene din festival. Zeci de mii de fani au venit să-l vadă pe DJ-ul numărul 1 al lumii, David

Regina Elisabeta a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Răducanu imediat după finala de la US Open, printr-o scrisoare publicată pe conturile de socializare ale monarhiei. Pe contul de Instagram al ei şi

Publicistul Petre Barbu, autorul unei rubrici regulate în Libertatea, scrie despre televiziuni și media de peste 25 de ani. Observațiile lui despre cum au relatat televiziunile momentul de criză politică și despre variațiile de audiență.

În cursul zilei de ieri, s-a desfășurat finala feminină de la US Open 2021: Emma Răducanu – Leylah Annie Fernandez. Ultimul act, unul ce a surprins toți iubitorii tenisului, a fost adjudecat de sportiva britanică […] The post US Open 2021:

În următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu valori medii de 22 de grade Celsius în timpul zilei, anunță meteorologii, care au prezentat, luni, date despre evoluția vremii în perioada următoare.

Deşi, oficial, sezonul estival a luat sfârşit, litoralul este tot plin de turiști. Aceștia au făcut noapte albă în Vama Veche şi s-au distrat fără restricţii, până

Favisan, un brand creat în urmă cu aproape trei decenii de antreprenoarea Virginia Faur, a trecut de 10 mil. lei afaceri în 2020 din vânzarea de ceaiuri şi suplimente alimentare, arată datele publice de la Ministerul de

Emma Răducanu a făcut mândre trei țări prin victoria ei la US Open – Marea Britanie, al cărei cetățean este, România, țara tatălui ei, și China, de unde este mama. Chinezii s-au îndrăgostit efectiv de puștoaica-fenomen, după ce Emma

Vânzările de ciocolată premium au crescut, la nivel național, cu 23% în acest an. O corporație a plasat o comandă de 155.000 de euro, arată un comunicat al cofetăriilor Leonidas. Potrivit

Horoscopul zilei de 14 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot exagera cu cheltuielile. O zi în care tronează confuzia și nu ar trebui […] The post

Industria României a crescut cu 14% (serie brută) în primele şapte luni din an comparativ cu perioada similară a anului trecut, susţinută de industria prelucrătoare, care a bifat un avans de 15,3% şi de producţia şi furnizarea de energie

La ora actuală, Bucureştiul găzduieşte un sfert din totalul magazinelor mo­derne din România, fiind astfel cea mai importantă piaţă pentru jucătorii de tip cash & carry, hipermarket sau supermarket, spun reprezentanţii comerciantului german

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după prima operaţie de mărire a posteriorului. Blondina ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru acest „moft”, iar în ultima vreme a ajuns de […] The post Cum s-a

După un început bun de sezon, trupa lui Mititelu n-a mai învins de 4 etape, prestații și rezultate ce i-au nemulțumit pe suporteri. De spus însă, din capul locului, că aceștia se bucură de un regim special la FCU Craiova. Au o influență mai

Milioane de persoane care au probleme de vedere, printre care cele cauzate de degenerescenţa maculară specifică vârstei, cataracte şi afecţiuni oculare provocate de diabet, au un risc mai mare de a dezvolta demenţă, arată un nou studiu citat

În meciul dintre Dinamo Kiev și Benfica, scor final 0-0, arbitrul englez Anthony Taylor (42 de ani) a comis o gafă care s-a viralizat rapid. În minutul 82 al meciului de la Kiev, „centralul” englez i-a arătat cartonașul galben lui Denys

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate în Bucureşti - 570 şi în judeţele Timiş - 235, Cluj - 170, Suceava - 157, Iaşi - 152, Ilfov - 136,

Îndrăgitul actor Jason Priestley face echipă cu actrița de origine canadiană Cindy Sampson în serialul de comedie și investigații Detectivi particulari (Private Eyes, 2016), ce are premiera la DIVA în 20 septembrie. Sunt programate câte

Două evenimente cultural-sportive ce vor avea loc în centrul Bucureştiului, sâmbătă 18 septembrie 2021 şi în dimineaţa zilei de duminică 19 septembrie, vor perturba traficul rutier şi vor devia nouă linii de autobuz, anunţă Asociaţia de

În urmă cu o zi, tenismena Simona Halep și Toni Iuruc, partenerul ei, s-au căsătorit! Cei doi au spus ”Da!” în fața ofițerului de la starea civilă. La eveniment au participat prietenii de suflet, familia, […] The post Cum s-a