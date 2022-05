Drama unui super talent. S-a refugiat în alcool, pentru a uita de probleme. “Sunt dependent, dar nu beau zilnic” 22.05.2022

22.05.2022 Drama unui super talent. S-a refugiat în alcool, pentru a uita de probleme. “Sunt dependent, dar nu beau zilnic” Dawid Janczyk (34 de ani) este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria fotbalului polonez. Viața sa a fost însă una extrem de dificilă, iar un transfer ratat l-a dus către dependența de […] The post Drama unui super



Drama unui super talent. S-a refugiat în alcool, pentru a uita de probleme. “Sunt dependent, dar nu beau zilnic”

Dawid Janczyk (34 de ani) este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria fotbalului polonez. Viața sa a fost însă una extrem de dificilă, iar un transfer ratat l-a dus către dependența de […] The post Drama unui super talent. S-a refugiat în alcool, pentru a uita de probleme. “Sunt dependent, dar nu beau zilnic” appeared first on Cancan.

Drama unui super talent. S-a refugiat în alcool, pentru a uita de probleme. “Sunt dependent, dar nu beau zilnic”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Campioana CFR Cluj și câștigătoarea Cupei României, CSU Craiova, dispută Supercupa României, de la ora 20:00. Meciul e IiveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1 și Look Sport+. CFR Cluj - CSU Craiova, liveTEXT de la 20:00 Click AICI pentru

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are

Italia - Anglia, finala Euro 2020, se dispută azi, de la ora 22:00, pe Wembley. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Toate rezultatele de la Euro 2020 Italia - Anglia, finala Euro 2020 » liveTEXT de la

Un număr de 13 persoane au fost rănite, duminică, în oraşul austriac St. Florian, după ce o maşină a intrat în mulţime într-o piaţă. Cel puţin trei oameni au suferit răni grave, relatează AP, conform News.ro. Şoferul în vârstă de 87

Instrumentistul Alexandru Bulacu, în vârstă de 27 de ani, a murit sâmbătă seara, răpus de o boală cruntă. Alexandru Bulacu a murit după o luptă grea cu boala. Anunţul trist privind decesul său a fost […] The post Instrumentistul

Ştefan Gligor, preşedinte al Partidului Schimbării, susţine că a votat pentru o schimbare. În primul rând, pentru schimbarea clasei politice discreditate. „Am votat ca să nu se mai repete ceea prin ce am trecut în ultimii 10 ani şi ca să

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a declarat, duminică, că în România strategia este de a creşte numărul persoanelor vaccinate şi nu de a administra o a treia doză celor care s-au imunizat deja cu schema completă.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că în prima fază au fost scoase la concurs 153 de posturi de conducere în structurile MAI, iar acum urmează să fie scoase alte 850 de posturi din trei structuri: Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie de

Producătorul de vinuri Purcari cu afaceri de peste 200 mil. lei, ale cărui acţiuni sunt incluse în structura indicelui principal BET, are în plan să investească în acest an într-un proiect de irigaţii, în modernizarea unei fabrici şi în

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, vineri, că rata de promovare la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de

Papa Francisc a apărut în public duminică pentru prima dată de când a fost supus unei intervenţii chirurgicale la colon în urmă cu o săptămână, ieşind la un balcon al spitalului Gemelli din

A cui? A Maiei Sandu, fireşte nu doar izbânda PAS. Dar e şi triumful eticii, voinţei, reformei şi moderaţiei, al românilor de dincolo şi dincoace de Prut, ca şi al vestului. Şi, mai presus de orice, e al

Străzile din oraşul prahovean Slănic au fost inundate după o furtună puternică, luni după-amiază. ISU Prahova a anunţat cod portocaliu de inundaţii în zonă, până la orele

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot […] The post BANC. După

Astăzi, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, pe spaţii mici caniculară în sud-vest, unde şi disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi pe arii

Comisia Naţională de Prog­noză estimează pentru acest an o creştere medie a salariului net în economie de de 5,1%. Inflaţia a ajuns însă la 3,94% în iunie, ceea ce înseamnă că salariul real – dacă vorbim de salariaţi – va avea o

Nimeni nu avea nimic împotrivă ca soţul Reginei să aibă prieteni, însă lucrurile s-au schimbat radical când soţia celui mai bun amic al Prinţului Philip a depus actele de divorţ, în

Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19

Dacă până acum ceva timp surprindea cu aparițiile în rochii elegante, Heidi Klum a atras atenția recent cu o ipostază provocatoare în care s-a fotografiat. A apărut complet goală, la 48 de ani. Celebra vedetă internațională se bucură în

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj tranșant către toți francezii, in discursul în care a detaliat măsurile luate pentru atenuarea efectelor celui de-al patrulea val al COVID-19. Restricțiile trebuie impuse, în primul