Drama pompierului grec care şi-a pierdut bebeluşul de 6 luni în incendiu. A murit şi soţia lui, din cauza rănilor suferite 04.08.2018

Drama pompierului grec care şi-a pierdut bebeluşul de 6 luni în incendiu. Autorităţile elene au anunţat că a murit şi soţia lui, din cauza rănilor suferite. Pompierul îşi lăsase familia acasă, pentru a participa la operaţiunea de stingere a incendiului care a devastat satul Mati. Bebeluşul de 6 luni al pompierului a fost prima victima

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza, campioana en titre, a fost învinsă de belgianca Alison van Uytvanck cu 5-7, 6-2, 6-1, joi seara, în runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare

Andreas Granqvist, căpitanul selecţionatei Suediei, s-a declarat "fericit" că soţia sa, Sofia, a adus pe lume o fetiţă, în noaptea de joi spre vineri, eveniment la care fotbalistul nu a putut asista din cauza

Muzicianul britanic Elvis Costello a anulat vineri restul concertelor din turneul său european, dezvăluind că a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru cancer, informează Reuters. Costello,

Salata cu icre de ştiucă de Tulcea a primit protecţia naţională a sistemelor din domeniul calităţii, conform legislaţiei europene şi naţionale, producătorii urmând să solicite în perioada următoare

Începând de azi, CSM București, campioana en-titre din Liga Națională de handbal feminin, are un nou antrenor după ce Per Johansson nu și-a mai prelungit contractul. Este vorba despre suedezul Magnus Karl Johansson (49 de ani),

Rutierul italian Davide Ballerini s-a impus ieri în prologul Turului Sibiului și pornește azi în prima etapa din postura de lider în clasamentul general. Davide Ballerini (Androni Giocattoli Sidermec) a câștigat ieri Prologul

Serviciul de Informaţii Externe a lansat o licitaţie pentru a cumpăra două ecografe multidisciplinare, cu aplicaţii de obstetrică, ginecologie şi musculo-scheletală, costul estimat al aparatelor fiind de circa 100.000 de euro fără TVA.

Dragnea dictează, PSD-ul se aliniază. Șeful social-democraților a cerut ca ANAF-ul și ministerul Finanțelor să recupereze datoria de la Iohannis, adică banii din chiriile încasate de familia președintelui. Citește mai

Street FOOD Festival are loc în Parcul Central, pe Alea Stadionului, în imediata apropiere a „Cluj Arena” şi a Sălii Polivalente. Între 5 şi 8 iulie, un număr record de comercianţi vor delecta gurmanzii cu preparate alese şi îi vor invita

Tineretul Naţional Liberal a semnat vineri o rezoluţie pentru „debirocratizare, inovcare şi modernizare a serviciilor oferite cetăţenilor”. Aceştia propun simplicarea procedurilor administrative consilierilor locali, judeţeni şi primarilor,

Fostul ministru al Educaţiei, senatorul PSD, Liviu Pop, a făcut vineri un sondaj pe pagina sa de Facebook prin care întreba lumea dacă preşedintele României Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu. La doar trei ore de la postare, răspunsul a

Grupul industrial francez Alstom ia în calcul să conteste licitaţia organizată de CFR pentru modernizarea subsecţiunilor Braşov - Apaţa şi Caţa – Sighişoara, contract de 3,14 miliarde lei fără TVA. Reprezentanţii Alstom au reacţionat

Dacă pentru unii iulie este luna vacanţelor, pentru alţii este o perioadă de muncă intensă. Este şi cazul arheologilor buzoieni, care, la începutul acestei săptămâni, au deschis un sit istoric în localitatea Lipia. Acolo, ei derulează un

Finlandezii ocupa primele pozitii nu doar in raportul ONU privind fericirea in lume, dar si in alte asemenea clasamente si studii. De ce? Conform numeroaselor analize elaborate, finlandezii traiesc in

Premierul rus Dmitry Medvedev a semnat o decizie ce prevede taxe vamale suplimentare de 25-40% la unele importuri din SUA, ca răspuns la impunerea de către Washington a unor tarife vamale, a anunţat vineri

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri

Poliţiştii din Vaslui au demarat căutările în cazul unui adolescent de 15 ani care a fost răpit, joi, de persoane necunoscute, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei

China a depus o plângere la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) împotriva noilor taxe vamale americane pentru importuri chineze în valoare de 34 miliarde de dolari, care au intrat în vigoare vineri la

Franța a făcut un pas mare spre calificare în minutul 61, când la scorul de 1-0 în favoarea ei, Fernando Muslera a gafat incredibil la un șut pe centrul porții. VEZI AICI DETALII DESPRE MECIUL URUGUAY - FRANȚA! VEZI

Jose Maria Gimenez a fost atât de afectat de înfrângerea Uruguayului în fața Franței, 0-2, încât a început să plângă înainte să se încheie partida, când și-a dat seama că este prea