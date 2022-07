Dramă pe litoralul românesc! Copil de 2 ani, căzut de la balcon în Eforie Nord 04.07.2022

04.07.2022 Dramă pe litoralul românesc! Copil de 2 ani, căzut de la balcon în Eforie Nord Litoralul românesc a fost zdruncinat în urmă cu puțin timp din cauza unei vești teribile. Un copil în vârstă de doar doi ani a căzut de la etajul unui hotel care se afla în Eforie […] The post Dramă pe litoralul românesc! Copil de 2



Dramă pe litoralul românesc! Copil de 2 ani, căzut de la balcon în Eforie Nord

Litoralul românesc a fost zdruncinat în urmă cu puțin timp din cauza unei vești teribile. Un copil în vârstă de doar doi ani a căzut de la etajul unui hotel care se afla în Eforie […] The post Dramă pe litoralul românesc! Copil de 2 ani, căzut de la balcon în Eforie Nord appeared first on Cancan.

Dramă pe litoralul românesc! Copil de 2 ani, căzut de la balcon în Eforie Nord

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A doua zi a manșei tur a play-off-ului Ligii Campionilor 2021/2022 va sta sub semnul SuperMeciului dintre Benfica Lisabona și PSV Eindhoven, două foste campioane ale Europei în secolul trecut, dar și două echipe obișnuite […] The post Două

Adrian Veştea, preşedin­te­le Consiliului Judeţean Bra­şov spune că alături de judeţul Prahova a de­ma­rat procedurile pentru un nou drum paralel cu DN1 între Braşov şi Ploieşti pentru a mai descon­ges­tiona traficul de pe Valea

Campioana României din ultimele patru sezoane traversează un moment critic, chiar dacă e pe primul loc în Liga I, cu maximum de puncte după cinci

Aşteptările analiştilor sunt ca BNR să înceapă ciclul de creştere a dobânzilor în 2022, dar mediul extern este un factor principal privind aceas­tă decizie, a spus Ionuţ Dumitru, economist-şef al Raiffeisen Bank, în cadrul ZF Bankers Summit

Mikael Mayila e congolez, dar locuiește din 2013 în România și este rezident pe termen lung ca membru de familie al unui cetățean UE. Deși legea spaniolă îi permite să călătorească fără viză, cei de la compania Wizz Air nu i-au permis,

Un accident grav a avut loc, miercuri, în zona localităţii Dănila, județul Suceava. Două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, după ce s-au răsturnat cu motocicleta, potrivit

Banca centrală a Ungariei va majora dobânda de politică monetară cu 30 de puncte de bază, la 1,5%, în şedinţa de marţi, spun cei mai mulţi analişti intervievaţi de

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Coreea, în vederea gestionării epidemiei de

Spera Franchise Group (simbol bursier SFG), compania care operează brandurile KFC, Taco Bell şi Pizza Hut în România, a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie de distribuire a unor dividende de peste 35 mil. lei din profitul net

Zaki Anwari, în vârstă de 19 ani, jucător al echipei naționale de tineret a Afganistanului, se numără printre victimele fugii disperate de talibani. Tânărul și-a pierdut viața, după ce a căzut dintr-un avion pe aeroportul din Kabul, când

Când am venit în Banca Naţională a României, în iulie 1992, de la Comisia Naţională de Statistică - cum se numea pe atunci Institutul Naţional de Statistică de astăzi - am crezut că va fi doar pentru câţiva ani, poate cinci sau şase,

Un tânăr a avut parte de o surpriză foarte neplăcută la un restaurant din Rovinari. În timp ce mușca dintr-un burger, acesta a găsit un bandaj plin de sânge în chiflă. Bucătarul şi-a pierdut bandajul […] The post Un bărbat a găsit un

Starea medicului Cătălin Denciu, care a suferit arsuri grave încercând să-şi salveze pacienţii în timpul incendiului care a afectat secţia ATI este într-un progres constant, dar lent, a declarat pentru News.ro soţia sa. Medicul nu poate

„Rechinii” pieței de asigurări de sănătate n-au ezitat nici măcar o secundă să transforme dramele unor oameni în munți de bani murdari. „Afacerea SIDA”, perpetuată în America și continuată

Acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) de la Bursa de la Bucureşti se tranzacţionau la finele lunii iulie 2021 la discounturi de tranzacţionare cuprinse între 36,8% pentru SIF Transilvania (SIF3) şi 56% în cazul SIF

Mai multe bănci din piaţa locală au ales în timpul pandemiei să ofere cli­en­ţilor corporate certificate digitale ca­lificate gra­tu­ite sau sub­ven­ţio­na­te, pen­tru ca aceştia să-şi poa­tă de­pune do­cu­­men­­tele

Sezonul 2021-2022 este pe cale să înceapă și în Campionatul Italiei, ultimul dintre cele 5 mari campionate ale Europei care încă nu și-a disputat prima etapă! Inter - Genoa și Verona - Sassuolo sunt meciurile care vor deschide balul.

Talibanii au capturat-o pe Salima Mazari, guvernatoarea districtului Charkint din provincia Balkh, care a recrutat oameni pentru a pregăti rezistenţa contra insurgenţilor şi a luptat până la capăt, relatează

Cu stilul său de showman, parcă importat de pe piaţa americană, Elsner a făcut permanent o notă distinctă pe piaţă - atât prin comentarii (uneori chiar la adresa propriului grup) cât şi prin mişcările

Clipe de panică într-un autocar cu 35 de pasageri la bord, care circula pe Auostrada A3. Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al autocarului, iar pompierii au fost apelați să intervină prin