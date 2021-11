Dramă în familia lui Vadim Tudor! A murit la patru luni de la nunta cu fiica Tribunului 16.11.2021

Dramă în familia lui Vadim Tudor! A murit la patru luni de la nunta cu fiica Tribunului

Marea Britanie a ajuns la un acord de principiu cu Spania referitor la Gibraltar. Astfel că se va menține libera circulație dintre Spania și teritoriul britanic din sudul Peninsulei Iberice, potrivit

În noaptea specială dintre ani, trimite cele mai frumoase urări de Anul Nou 2021 familiei și prietenilor. Mai jos ți-am făcut o listă cu idei de urări și mesaje de Revelion numai bune de trimis prin sms sau pe rețelele de socializare. Dacă

Imagini cu mii de păsări moarte pe asfalt sau dezorientate şi incapabile să zboare din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei au făcut înconjurul

Preşedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat vineri că ţara sa este pregătită să înceapă negocieri substanţiale cu China, dacă Beijingul acceptă să renunţe la confruntare. Taiwanul este supus la presiuni din ce în ce mai mari din

Al-Hilal, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (51 de ani), a remizat cu Al Shabab, 1-1, în ultimul meci al anului din campionatul Arabiei Saudite. Cu vedetele Carrillo, Gomis și Giovinco pe teren, Al Hilal nu a reușit să învingă apărarea

Cei mai importanți fotbaliști de la FCSB au sărbătorit Revelionul alături de iubitele lor. Olimpiu Moruțan și Dennis Man au petrecut împreună trecerea în 2021, la braț cu partenerele lor, Paula, respectiv Alexandra. FOTO. Cum au petrecut

Municipiul Constanţa iese din carantină în prima zi din 2021, la ora 20:00. Rata infectărilor în municipiul Constanţa era joi, când INSP a avizat ieşirea din carantină, de 4,50 la mia de locuitori, informează News.ro. Direcţia de Sănătate

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat sâmbătă, 2 ianuarie 2021, noile date oficiale referitoare la evoluţia pandemiei de COVID-19 în România. Astfel, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.194 de cazuri noi de infecţie din 4.438

Un studiu realizat la nivel mondial de un mare producător de vopseluri indică faptul că 38% dintre persoanele care au cumpărat o mașină în acest an la nivel global au preferat o caroserie albă, la fel ca

Doru Simiz, administrator al Pandora Prod, spune că efectele pandemiei nu s-au resimţit încă asupra afacerilor companiei datorită faptului că în 2020 erau contractele în derulare, astfel că foarte puţini clienţi au anulat contractele deja

Pe primul loc în clasamentul vaccinărilor împotriva noului coronavirus se află Israelul cu peste un milion de persoane, în timp ce Franţa este pe ultimul loc cu doar 138, potrivit BBC

Vaccinarea merge mai greu decât era plănuit în SUA, iar doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase, spune că este nevoie de mai multe resurse. În SUA sunt peste 20

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, la centrul organizat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va începe luni, 4 ianuarie 2020, de la ora

Politehnica Iași a reluat astăzi antrenamentele, după trei zile libere. Antrenorul Daniel Pancu a avut la dispoziție 18 jucători la primul antrenament al anului. Moldovenilor li se va alătura și fundașul Ștefan Cană (20 de ani), care vine sub

Vaccinul Pfizer/BioNTech ar putea fi produs la Terapia Cluj. Pentru Europa acesta se fabrica acum la Puurs, în Belgia, în cea mai mare fabrică Pfizer din afara Statelor Unite. Cu o capacitate de producţie

Chelsea - Manchester City se joacă azi, de la 18:30, într-o partidă din cadrul etapei a 17-a din Premier League. Frank Lampard e sub presiune și are nevoie de victorie în fața lui Guardiola pentru a nu-și complica existența pe Stamford

Piaţa locală a muncii a avut de suferit din cauza pandemiei, însă nu a înregistrat schimbări majore şi defini­tive în 2020, crede Florin Godean, cluster manager Adecco România &

Autoritățile au confirmat duminică 3.034 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, după efectuarea a 9.829 de teste în ultimele 24 de ore. 60 persoane infectate au murit, iar la ATI sunt internați 1.119 de pacienți, o cifră în ușoară

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu promovează și susține o petiție prin care se solicită Guvernului creșterea salariilor profesorilor. „Am semnat petiția referitoare la respectarea legii privind

Arhiepiscopul Tomisului va oficia, în această seară o slujbă de la ora 22:00 la Catedrala arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanța. Asta în condițiile în care interdicția de circulație intră în vigoare de la ora