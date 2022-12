Dramă în familia Adinei Alberts. Tatăl medicului estetician a decedat 08.12.2022

08.12.2022 Dramă în familia Adinei Alberts. Tatăl medicului estetician a decedat Adina Alberts, medic estetician și soția lui Viorel Cataramă trece prin momente grele, după ce tatăl ei a decedat. Aceasta a anunțat în urmă cu o oră pe contul ei de Facebook că cel care […] The post Dramă în familia Adinei Alberts.



Dramă în familia Adinei Alberts. Tatăl medicului estetician a decedat

Adina Alberts, medic estetician și soția lui Viorel Cataramă trece prin momente grele, după ce tatăl ei a decedat. Aceasta a anunțat în urmă cu o oră pe contul ei de Facebook că cel care […] The post Dramă în familia Adinei Alberts. Tatăl medicului estetician a decedat appeared first on Cancan.

Dramă în familia Adinei Alberts. Tatăl medicului estetician a decedat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Serviciul de e-mail reprezintă unul dintre cele mai utile și mai rapide instrumente de comunicare. De altfel, la scară globală, există peste un miliard de conturi de e-mail gratuie deschise pe diverse platforme precum Gmail, Yahoo Mail sau Outlook.

Carrefour România a iniţiat retragerea de la comercializare a peste 12 tone de portocale cu reziduuri de pesticide peste limita admisă, distribuite de furnizorul Andros Stil SRL, care a menţionat eronat pe etichetă originea produselor ca fiind din

Suveranul Pontif a lăudat din nou, miercuri, meritele statutului de părinte şi ale adopţiei, însă și-a exprimat regretul că unii oameni nu vor să aibă urmași, iar animalele de companie uneori iau locul copiilor, relatează

În ultimele două zile, Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" și INCDMM "Cantacuzino" au confirmat încă 91 de cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului

Ministrul francez de finanţe, Bruno Le Maire, a menţionat posibilitatea introducerii de noi reduceri de taxe pentru industrie, semn că preşedintele Emmanuel Macron se pregăteşte să candideze din nou pe o platformă pro-business la alegerile din

Un francez acuzat că a omorât o femeie în Spania, a fost prins în România. Acesta are 35 de ani și era dat în urmărire internațională de către autoritățile spaniole, transmite Direcţia de Investigaţii Criminale - Serviciul

România a ajuns la 1.827.867 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 6.018 de noi îmbolnăviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,

Bitcoinul şi alte criptomonede au scăzut abrupt joi, 6 ianuarie, după ce o minută agresivă a Rezervei Federale (Fed - banca centrală a Statelor Unite), realizată în urma întâlnirii Fed din decembrie, a afectat activele globale de risc,

Aproximativ 20% dintre cazurilor de infectare cu noua variantă Omicron a virusului sunt în rândul persoanelor care nu au călătorit în afara țării și nici nu au un contact direct cu un caz confirmat, semn că România a început să aibă

Irina Begu, locul 62 WTA, a fost învinsă cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, de americanca Amanda Anisimova, locul 78 WTA, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set

Legendarul actor Sidney Poitier, a cărui carieră de 71 de ani a inclus roluri emblematice în filmele clasice de la Hollywood, „Ghici cine vine la cină” , „În arșița nopții” sau „Crinii câmpului”, a murit,

Valul cinci al pandemiei de COVID ar putea fi mai scurt decât precedentele, însă am putea depăşi un milion de infectări în această perioadă, potrivit secretarului de stat în ministerul Sănătăţii, Adriana Pistol, citată de News.ro.

Rowan Atkinson a împlinit joi 67 de ani. Încă din copilărie, el suferea de bâlbâială, motiv pentru care evita să vorbească cu jurnaliştii, iar personajul Mr. Bean i-a căzut

Alex Velea şi Antonia sunt un cuplu de circa 10 ani, dar până acum nu au spus „Da“ şi în faţa ofiţerului stării civile. Acest lucru se va schimbă însă curând, după cum a anunţat chiar cântăreţul, într-un interviu pentru revista

Producătorii de carne de porc şi pasăre spun că sunt în pragul falimentului, iar românii sunt în pericol să nu mai găsească deloc carne românească în

CNAIR a desemnat câştigătorul pentru elaborarea Studiul de Fezabilitate necesar construcţiei Drumului de Mare Viteză Bucureşti -

Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) a câștigat duminică cel de-al 89-lea titlu al carierei. Ibericul s-a impus la Melbourne Summer Set (ATP 250), aceeași competiție câștigată și de Simona Halep la feminin. Rafa l-a învins pe americanul Maxime

Rusia a transmis duminica aceasta că nu va face niciun fel de concesii la presiunile SUA în cadrul negocierilor care urmează să aibă loc săptămâna viitoare pe tema crizei din Ucraina şi a solicitărilor Moscovei privind acordarea de garanţii de

Ministerul Educației a anunțat pe 8 ianuarie 2022 noile programe pentru examenul de Bacalaureat din acest an. Acestea sunt în mare, cele aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237 din 2021. Din fiecare disciplină pentru examen, care se învață în

Patriarhul Bisericii Orodoxe Sârbe - Porfirie anunță că se roagă pentru Novak Djokovic, după numărul unu mondial în tenisul profesionist a fost blocat la intrarea în Australia pentru că nus-a vaccinat împotriva