Dramă în Brazilia. Bunica primei doamne a fost răpusă de coronavirus 13.08.2020

Bunica primei doamne a Braziliei, Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, a murit, miercuri, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Moartea femeii a fost confirmată de biroul de presă al Secretarului Federal de Sănătate al Districtului Federal din Brazilia, scrie Mediafax. Ferreira, în vârstă de 80 de ani, a petrecut 42 de zile internată […] The post Dramă în Brazilia. Bunica primei doamne a fost răpusă de coronavirus appeared first on Cancan.ro.

