Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco: Am închis magazine în mallurile mari şi ne-am mutat stradal sau în parcuri comerciale. Am pariat pe oraşe mari şi medii 07.03.2018

07.03.2018 Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco: Am închis magazine în mallurile mari şi ne-am mutat stradal sau în parcuri comerciale. Am pariat pe oraşe mari şi medii „Anul trecut am avut o strategie duală. Pe de-o parte am avut afaceri de 983 mil. lei, în creştere cu 7% faţă de anul anterior. Istoric, a fost cel mai bun an al nostru. Pe de altă parte însă, a fost un an al eficien­tizărilor“, explică



Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco: Am închis magazine în mallurile mari şi ne-am mutat stradal sau în parcuri comerciale. Am pariat pe oraşe mari şi medii

„Anul trecut am avut o strategie duală. Pe de-o parte am avut afaceri de 983 mil. lei, în creştere cu 7% faţă de anul anterior. Istoric, a fost cel mai bun an al nostru. Pe de altă parte însă, a fost un an al eficien­tizărilor“, explică Dragoş Sîrbu, executivul român care conduce businessul Flanco.

Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco: Am închis magazine în mallurile mari şi ne-am mutat stradal sau în parcuri comerciale. Am pariat pe oraşe mari şi medii

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Concursul de construit oameni de zăpadă, demonstraţia de zumba şi parada cu făclii pe pârtia de schi se numără printre punctele de atracţie ale Serbărilor zăpezii 'Snow Fest' ce vor avea loc la

Vicepreşedintele american Mike Pence, aflat în vizită în Japonia, a anunţat miercuri că Washingtonul se pregăteşte să facă publice "cele mai dure" sancţiuni economice de până

Locuitorii unui sat din norul Peninsulei Malaezia comunica intre ti intr-o limba necunoscuta pana acum din familia lingvistica austroastiatica si un nu se regases expresii analog pentru verbele "a cumpara"

La Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, România participă la aproape toate secţiunile importante. La secţiunea principală a festivalului intrăm în competiţie cu lungmetrajul „ Nu

Cancelarul german, Angela Merkel, a anunţat, ieri, disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democraţii, în vederea formării noului guvern de

Sony Pictures lucrează la un sequel al filmului "Jumanji: Welcome to the Jungle", care s-a dovedit un mega-succes de box-office, şi încearcă să păstreze echipa din care fac parte actorul

Piaţa valutară funcţionează cum trebuie, iar cursul este unde spune piaţa, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, precizând că nu ar putea fi menţinut un

Industria europeană de oţel trebuie să se pregătească pentru a închide o serie de fabrici din cauza unui surplus care reprezintă o cincime din capacitatea totală. În caz contrar Europa riscă să fie înlocuită de importatori cu alţi rivali

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe Răzvan Burleanu, președintele FRF, și pe cei din conducerea Federației Române de Fotbal. "Burleanu conduce într-un stil tiranic. E ca tiranul care a scris o carte, nu știu acum cum îl

CS Dinamo a rămas fără președinte. Fostei canotoare, Liliana Gafencu, i s-a întrerupt mandatul de interimar pe care îl începuse la 14 septembrie. Până la alegerea unui alt președinte, gruparea din "Ștefan cel

Lebedele de pe lacul castelului de la Windsor au început în ultima perioadă să moară după ce au fost infestate cu gripă aviară. Peste 20 de păsări au murit în ultimele zile, iar șapte au fost trimise spre testare pentru a se stabili dacă

Un român a dispărut fără urmă după ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, informează ziaruldeiasi.ro. Traian Cezar Irimie a fost dat în urmărire generală după ce nu s-a prezentat la poliţie pentru a fi

Poliţiştii s-au plâns că salariile s-au micşorat substanţial după trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, iar ministrul Carmen Dan le dă dreptate...dar...parţial! Carmen Dan spunne că, în general, salariile au crescut, chiar

Compania Air France a dispus anularea a numeroase curse aeriene pe aeroporturile din regiunea Parisului din cauza ninsorilor abundente, informează site-ul cotidianului Le Figaro. Citește mai

Folosirea incorecta a mouse-ului poate avea efecte dezastruoase asupra muschilor si oaselor mainii. Este nevoie de respectarea unor reguli de postura in timpul utilizarii acestor dispozitive atasate computerului. Citește mai

Scandal în tenisul european, după ce Kaia Kanepi (locul 66 WTA), o jucătoare din Estonia, a cerut 100.000 de euro de la federaţia ţării sale pentru a juca în meciurile de Fed Cup contra Marii Britanii și Portugaliei.

Iată, la cald, câteva argumente după dezbaterea cu scântei care a avut loc, miercuri seară, în cadrul Parlamentului

Preşedintele Statelor Unite ale Americii a fost filmat într-o postură neplăcută în timp ce urca la bordul Air Force

Un bărbat, în vârstă de 54 de ani, este protagonistul întâmplării. Acesta a încercat miercuri să-l păcălească pe un mehedinţean, prin vânzarea unui inel dintr-un metal galben susţinând că este din aur. Ulterior s-a dovedit că e vorba de

Într-un proces care a început în 2015 Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris a decis în ianuarie 2018, că gigantul american Chevron trebuie să achite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) 73,4 mil. dolari, în urma rezilierii