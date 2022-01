Dragoş Petrescu, City Grill: Avem un plan de dezvoltare la Viena, în Austria. Ne dorim să deschidem un restaurant de tip Buongiorno în 2022-2023. Anul trecut, grupul City Grill a obţinut o cifră de afaceri de apoximativ 26 de milioane de euro 10.01.2022

Dragoş Petrescu, fondatorul grupului de restaurante City Grill, cel mai puternic nume ro­mânesc de pe această piaţă, spune că în 2022-2023 compania are în plan dezvoltarea în afara graniţelor ţării.

România se află pe locul 7, la nivel global, în topul vaccinărilor împotriva COVID-19 cu ambele doze, a anunțat, vineri, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea

Antrenorul român Adrian Ursea rămâne prudent după acest 2-1 obţinut de Nice în meciul cu Rennes: „Sunt destul de mulțumit de rezultat, am arătat ca o echipă, dar nu este decât o etapă”. Daniliuc a marcat golul decisiv. După trei eșecuri

„Învăţământul universitar şi sportul de performanţă sunt în suferinţă în România de astăzi”, spunea preşedintele Klaus Iohannis în anul 2015, în contextul ceremoniei pentru lansarea oficială a proiectului „Candidatura României

Horoscopul zilei de 28 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Agenţia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a autorizat, sâmbătă, noapte, vaccinul împotriva COVID-19 creat de compania Johnson & Johnson. Acesta este cel de-al treila vaccin aprobat în SUA, după cel de la Pfizer BioNtech, care a primit

Coreea de Sud a început, astăzi, campania națională de vaccinare anti-COVID-19, preşedintele sud-coreean Moon Jae In promițând vaccinare gratuită pentru întreaga populaţia de 52 de milioane de locuitori. Primul vaccin administrat este cel

Daciana Oprea, fostă directoare a Unităţii Medico-Sociale din Ocna Mureş, demisă în mai 2020 după ce instituţia s-a confruntat cu un focar de COVID-19, a dat în judecată primăria oraşului şi solicită recăpătarea funcției, scrie

Unele industrii pentru copii au întâlnit un succes neaşteptat în ultimul an, pe când altele au ajuns să-şi închidă uşile sau să trăiască de pe o zi pe alta. Reprezentanţi şi antreprenori din industria jucăriilor, a cărţilor pentru

Horoscopul zilei de 1 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Daria Isabela Miheţ, judecător la Tribunalul Bucureşti, a anulat mai multe probe – interceptări, date privind tranzacţii financiare, expertize judiciare în dosarul

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Statele membre UE şi-au oficializat luni sancţiunile impuse acum o săptămână împotriva a patru oficiali ruşi de rang înalt implicaţi în proceduri judiciare angajate împotriva opozantului politic rus Aleksei Navalnîi şi în reprimarea

Primul interviu al ducilor de Sussex după renunțarea la obligațiile care le reveneau în cadrul familiei regale britanice a fost acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey și va fi difuzat

Poliţiştii doljeni au făcut luni, 1 martie, percheziţii la locuinţa tânărului care a blocat un autoturism pe un drum judeţean şi i-a ameninţat pe ocupanţii maşinii cu un pistol şi au găsit două pistoale tip airsoft, şapte butelii de gaz

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat marţi, 2 martie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. „Cu 234 de voturi pentru și 170 de voturi contra, Legea bugetului de stat a fost adoptată”, a anunțat președintele Camerei

Porția de amuzament alungă grijile! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 […] The post BANC. Un tip vine la magazin să

O bancă mare şi importantă cum a fost Bancorex – care în numai zece ani, din 1990 şi până în 1999, a ajuns de trei ori în pragul falimentului, fiind salvată de fiecare dată de banca centrală – are fără îndoială o istorie ce trezeşte

Reacția instituției conduse de ministrul Bogdan Aurescu vine după ce statele membre UE au oficializat sancţiunile împotriva a patru înalţi funcţionari ruşi implicaţi în proceduri judiciare împotriva lui Aleksei Navalnîi. Ministerul

Comisia Europeană analizează posibilitatea aprobării de urgenţă a vaccinurilor pentru Covid-19, ca alternativă mai rapidă la autorizarea de comercializare condiţionată utilizată până în prezent, transmite

Andreea Bălan a stârnit controverse în mediul online, după ce a publicat câteva imagini cu fiicele sale, în oglindă. La prima vedere, artista a părut complet dezbrăcată, iar fanilor nu le-a venit să creadă. Pe […] The post Imaginile