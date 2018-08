Dragoş Dragomir, tânărul mort în accidentul din Brăila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat 06.08.2018

06.08.2018 Dragoş Dragomir, tânărul mort în accidentul din Brăila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat În urma anchetei desfășurată în cazul accidentului teribil din Brăila, polițiștii au făcut public numele adolescentului care și-a pierdut viața. Acesta se numește Dragoş Dragomir și avea 16 ani. Prietenul lui, Mirel Andronic, care are 18



Dragoş Dragomir, tânărul mort în accidentul din Brăila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat

În urma anchetei desfășurată în cazul accidentului teribil din Brăila, polițiștii au făcut public numele adolescentului care și-a pierdut viața. Acesta se numește Dragoş Dragomir și avea 16 ani. Prietenul lui, Mirel Andronic, care are 18 ani, s-a urcat la volan, deși nu avea permis și era beat. El a început o cursă nebună în […] The post Dragoş Dragomir, tânărul mort în accidentul din Brăila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat appeared first on Cancan.ro.

Dragoş Dragomir, tânărul mort în accidentul din Brăila, provocat de prietenul lui, care l-a abandonat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat din Suceava a fost condamnat la 225 de ani de închisoare, sentinţa fiind una definitivă după renunţarea acestuia la calea de

Procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti s-au sesizat din oficiu, sâmbătă, cu privire la producerea unui accident aviatic în apropiere de autostrada A2, deplasându-se la locul accidentului pentru

Simona Halep a încheiat destul de rapid conturile la Wimbledon, fiind eliminată în turul al treilea de taiwaneza Su Wei

Circulaţia este întreruptă duminică dimineaţă pe trei drumuri naţionale şi pe un drum judeţean din cauza precipitaţiilor abundente din ultima perioadă care au dus la scurgerea aluviunilor şi la acumulări de apă pe

Din ianuarie 2019, pentru elevii din mai multe instituţii de învăţământ din Chişinău şi alte şase raioane, în cadrul primei etape a proiectului educaţional TwentyTu, vor fi desfăşurate cursuri extraşcolare în domeniul Inteligenţei

Pe parcursul ultimilor ani, meseria de cusătoreasă rămâne cea mai solicitată de către angajatori. Numărul solicitărilor specialiştilor cu această meserie a constituit, la sfârşitul lunii iunie, 17% din numărul locurilor vacante aflate la

O fotografie realizată la NEVERSEA captează un moment intens dintre doi îndrăgostiţi. Doi tineri, un el şi o ea, se află pe stabilopozi şi se sărută strâns îmbrăţişaţi, având aura răsăritului de soare. Fotograful caută acum

Matyas Ludovic a declarat că foloseşte un teren ca şi păşune pentru a obţine sprijin financiar. În realitate, pe locul indicat în acte era de fapt

Fostul premier Dacian Cioloş a avertizat, în cadrul unui interviu la Digi24, faptul că fondurile europene ale României arputea fi blocate după adoptarea Codului

Poliţiştii au intervenit, ieri, la peste 3.500 de evenimente, au constatat aproape 800 de infracţiuni şi au aplicat peste 9.000 de contravenţii, în valoare de peste 2.700.000 de lei, în cadrul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea faptelor

Vremea se înrăutăţeşte accentuat începând de duminică după-amiază pentru 18 judeţe din sudul şi centrul ţării. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente. Restul ţării se va afla sub cod galben, până marţi

Peste 8.000 de computere conectate la Internet au fost, în 2017, ţinta atacatorilor cibernetici care au apelat la familia de troieni ransomware Rakhni pentru a infecta dispozitivele, arată datele colectate

"Suntem ca nişte militari demobilizaţi înainte de termen", a comentat selecţionerul Rusiei, Stanislav Cercesov, a cărui echipă a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2018, sâmbătă,

GSP.ro te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Preşedintele Klaus Iohannis a participat la ceremonia oficială de deschidere a Olimpiadei Internaţionale de Matematică de la Cluj Napoca. Citește mai

Cel mai nou sondaj de CURS vine cu modificări importante și radicale. Astfel, după anunțul oficial al candidaturii pentru un al II-lea mandat de președinte al României, cota președintelui Klaus Iohannis a explodat. Citește

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a convocat duminică comandamentul de inundaţii în sistem de videoconferinţă cu autorităţile locale din judeţele aflate sub avertizări meteorologice, anunţând că sunt pregătiţi să intervină

O echipă internaţională de cercetători lucrează la un vaccin împotriva HIV, demonstrând că un medicament nou a declanşat o reacţie de protecţie din partea sistemului imunitar la oameni şi a împiedicat infectarea a două treimi dintre

Satul Eteni din judeţul Satu Mare a dispărut din statisticile de evidenţă a persoanelor după inundaţiile din 1970, centrul de recreere ridicat recent acolo fiind singura clădire cu număr de casă din

Loteria Română organizează, duminică, noi extrageri după ce la tragerile loto de joi, 5 iulie, Loteria Română a acordat 16.419 câştiguri în valoare totală de 844.649,82