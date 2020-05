Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hai Romania! Si da, Doamne Ajuta! 17.05.2020

17.05.2020 Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hai Romania! Si da, Doamne Ajuta! In fiecare mai cand Eurostat si INS anunta datele economice pentru T1 ma bucur ca un copil, pentru ca Romania este de fiecare data pe podium, anul asta este chiar pe locul intai in UE. Si de fiecare data amintesc cu mandrie ca performanta este rodul



Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hai Romania! Si da, Doamne Ajuta!

In fiecare mai cand Eurostat si INS anunta datele economice pentru T1 ma bucur ca un copil, pentru ca Romania este de fiecare data pe podium, anul asta este chiar pe locul intai in UE. Si de fiecare data amintesc cu mandrie ca performanta este rodul muncii a milioane de romani, cei care isi vad de treaba si pe langa faptul ca muncesc, isi platesc si taxele si impozitele in tara.

Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hai Romania! Si da, Doamne Ajuta!

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat guvernul Dăncilă pentru disponibilitatea de a construi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă cu o companie de stat din China. Acesta a spus că „este în neregulă” ca România să devină „dependentă

Robert Lewandowski este de cinci ani la Bayern și tocmai a devenit cel mai prolific jucător străin din istoria Bundesligii, având 202 goluri marcate la Dortmund și München. Cubul bavarez vrea să semneze un nou contract cu polonezul, dar

Două cutremure s-au produs, vineri dimineață, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea. Primul seism cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs la ora locală 3:41, iar cel de-al doilea seism cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs la

Cel puţin patru persoane au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit joi seară în apropierea Aeroportului din Dubai, anunţă Autoritatea aeronautică civilă din Emiratele Arabe Unite. Avionul, de tip Diamond DA42, s-a prăbuşit la aproximativ

Compania de construcţii Dimex-2000 Company, controlată de antreprenorii Ioan şi Neluţa Lucreţia Scurtu din Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, a realizat anul trecut o cifră de afaceri 129,4 mil. lei (27,8 mil. euro), în creştere cu 72%

Compania Dedeman este cel mai mare acţionar al Cemacon, cu o participaţie de

Un cutremur de 5,7 grade s-a produs astăzi în Oceanul Pacific, respectiv în largul statelor El Salvador şi Nicaragua. Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții Institutulio american de geofizică (USGS). Cutremurul s-a produs la ora locală

Cele două magazine noi poartă brandurile Zara Home (decoraţiuni pentru locuinţă) şi Oysho (lenjerie intimă) şi sunt primele din Timişoara sub aceste

Andrei Voicu (17 ani) este elev la Liceul B.P. Hasdeu din Buzău. A ajuns un car de nervi după ce Alina Barbu, profesoara de desen și, în timpul liber, membră a unei trupe de muzică, i-a dat nota 3. Supărat, adolescentul ascultă o melodie pe care

Partide din Parlamentul European - Care sunt principalele partide la nivel european. Citește mai

Banca Naţională a majorat prognoza de inflaţie pentru sfârşitul acestui an cu 1,2 puncte procentuale de la 3% la 4,2%, iar prognoza pentru 2020 urcă cu 0,2 puncte procentuale, la 3,3%, reiese din prezentarea guvernatorului BNR, Mugur

International Work Finder, o com­panie care oferă servicii de recrutate a forţei de muncă din statele asiatice, a adus pe piaţa locală aproximativ 600 de asiatici de la începutul anului până în prezent, a spus în cadrul emisiunii de business

Compania de asigurări CertAsig a plătit în 2018 daune de 64,3 milioane de lei, mai mari decât primele brute subscrise, în valoare de 58 milioane de lei, mai ales din cauza daunelor din sectorul

Toată lumea stă cu sufletul la gură, în aceste zile, pentru a afla detalii legate de starea de sănătate a cântărețului Mihai Constantinescu, despre care medicii au declarat, recent, că se află în moarte cerebrală. (Avantajele oferite de un

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, după ce a vizitat o fermă de legume din Topoloveni, că specialiştii de la Ministerul Agriculturii şi de la cel al Finanţelor lucrează la un pachet

Liderul Lega, Matteo Salvini, adună astăzi, la Milano, reprezentanţii a douăsprezece partide suveraniste pentru a porni, în faţa a mii de susţinători, la cucerirea

Ziua de sâmbătă, 18 mai, este lucrătoare pentru bugetari. Aceştia vor recupera programul din 10 mai, când Guvernul le-a dat liber, pentru a se bucura de o mini vacanţă de patru zile, de joi, 9 mai, până duminică, 12 mai. Şi elevii sunt în

Deputatul liberal Florin Roman anunţă că depune plângere penală împotriva şefului dispozitivului de jandarmi din Topoloveni care i-a luat cu duba pe contestatarii PSD, în timpul vizitei lui Liviu Dragnea de

Gestul revoltător făcut de tânăra mamă a fost transmis live pe Facebook. Cum era de așteptat, și-a atras numai critici și a fost batjocorită pentru comportamentul ei. Imaginile o arată pe tânăra mamă în vârstă de 20 de ani în timp ce îi

Călin Popescu Tăriceanu a venit sâmbătă cu o serie de declaraţii surprinzătoare privind suspendarea preşedintelui