Dragnea şi Tăriceanu, şefii Parlamentului au trimis o scrisoare BNR prin care solicită explicaţii privind divergenţele de perspectivă asupra economiei şi inflaţiei 05.03.2018

05.03.2018 Dragnea şi Tăriceanu, şefii Parlamentului au trimis o scrisoare BNR prin care solicită explicaţii privind divergenţele de perspectivă asupra economiei şi inflaţiei Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea au trimis o scrisoare de şase pagini către Banca Naţională a României în care afirmă că lipsa de cooperare între politica monetară şi



Dragnea şi Tăriceanu, şefii Parlamentului au trimis o scrisoare BNR prin care solicită explicaţii privind divergenţele de perspectivă asupra economiei şi inflaţiei

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea au trimis o scrisoare de şase pagini către Banca Naţională a României în care afirmă că lipsa de cooperare între politica monetară şi politica guvernamentală poate duce la pierderi pentru economia românească, afirmă surse apropiate semnatarilor.

Dragnea şi Tăriceanu, şefii Parlamentului au trimis o scrisoare BNR prin care solicită explicaţii privind divergenţele de perspectivă asupra economiei şi inflaţiei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Păstrăm de-a lungul vieţii în cămăruţa aurită a memoriei acele momente pe care le-am trăit intens, acelea care ne-au copleşit fiinţa şi ne-au cufundat-o în agonie şi extaz. „Un

Gică Popescu acuză arbitrajul lui Ovidiu Hațegan din Dinamo - CS U Craiova, 2-2, și vorbește despre șansele "câinilor roșii" la play-off. "Cred că cei de la CS U Craiova a pierdut din cauza greșelilor de arbitraj. Au fost două

Dumitru Stângaciu (53 de ani) este noul antrenor cu portarii de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Fostul internațional român îi înlocuiește astfel în stafful lui Eugen Neagoe pe Emilian Dolha. Portarul cu aproape 200 de

Centrala de termoficare a Sucevei este în pericol de a fi închisă în plină iarnă din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental. Centrala de termoficare a Sucevei, cea mai mare investiție privată făcută în municipiu, care alimentează cu

Simona Halep (2 WTA) a pus capăt zvonurilor privind relația cu Radu Barbu şi a vorbit despre ce actori ar dori să întâlnească. Citește mai

Prognoza de creştere economică pentru 2018 a fost majorată de la 5,5% în prognoza din toamna lui 2017 la 6,1% în prognoza de iarnă 2018. Ipoteza unei creşteri atât de puternice ce vine după un avans al PIB de 7% în 2017 este un semnal ce poate

Panică pe Wall Street. Cea mai mare prăbușire a Dow

Avocaţii preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfătuit să refuze orice întrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller în privinţa investigaţiei privind implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale, relatează New York

Românca Bernadette Szocs a reuşit să producă marea surpriză la Top 16, turneul rezervat celor mai bune jucătoare de tenis de masă din

Căpitanul nejucător al Canadei, Sylvain Bruneau, a convocat pentru meciul cu România, care va avea loc pe 10 şi 11 februarie în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, patru

Un carambol cu patru maşini s-a produs, marti dimineata, în zona de nord a Capitalei. Accidentul a avut loc pe DN1, la ieşirea din Bucureşti, pe sensul de mers spre Ploieşti. Din

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Începând din anul 2022, mai cantităţi de gaze naturale extrase din Marea Neagră vor putea fi livrate Ungariei. Citește mai

Reprezentanţii Muzeului Ţăranului sunt de părere că persoanele care au întrerupt, duminică, o proiecţie a filmului "120 BPM", cu tematică gay, au avut un mod de comportament generat de "confuzia în a ataşa unei

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat că la această oră nu sunt anunţate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme

Simona Halep nu va evolua pentru România în meciul de FED Cup, contra Canadei, programat în weekend la Cluj

Comisia Europeană va prezenta, marţi, Strategia privind Balcanii de Vest, în condiţiile în care integrarea rapidă în UE a şase ţări din Balcanii de Vest este promovată de 12 state

Patru maşini s-au ciocnit, marţi dimineaţă, pe Drumul Naţional 1, la ieşirea din Capitală către Ploieşti, fără a se înregistra victime. Traficul în zonă este îngreunat, iar poliţiştii anunţă că se circulă în condiţii de ceaţă, cu

În ultimii ani, Simona Halep a devenit cel mai important sportiv român. Plecând de la performanţa din 2008, atunci când câştiga Roland Garos la junioare, aceasta a continuat să crească în plan sportiv iar în 2013 intra în top 10 WTA. A

Un bărbat de 38 ani din Chişinău a fost reţinut în flagrant delict de către poliţişti pentru furt de portmoneu. Incidentul a avut loc în microbuzul de pe ruta nr. 121, când în timpul deplasării individul a sustras din geanta unei femei în