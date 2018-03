Dragnea: Iohannis e unul din beneficiarii statului paralel, care e format din oameni din serviciile secrete, SPP, procurori. Au frânt destine, au protejat interese străine 13.03.2018

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, că preşedintele Klaus Iohannis este unul dintre „beneficiarii statului paralel“. Social-democratul a precizat că „statul paralel“ a băgat oameni în puşcărie şi că e format din procurori, oameni din serviciile secrete, din SPP, dar persoane din mediul privat.

