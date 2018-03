Dragnea, intampinat la ICCJ de cativa protestatari 21.03.2018

21.03.2018 Dragnea, intampinat la ICCJ de cativa protestatari Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat miercuri dimineaţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde urmează a fi audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat miercuri dimineaţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde urmează a fi audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în...

