Dovada clară că Alina Sorescu şi Alex Ciucu nu mai formează un cuplu. Din păcate, e vorba despre fetiţa cea mică a cuplului 23.04.2022

Dovada clară că Alina Sorescu şi Alex Ciucu nu mai formează un cuplu. Din păcate, e vorba despre fetiţa cea mică a cuplului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Dacă s-ar lăsa vreodată de actorie sau cu ce se mai ocupă ea în ultima perioadă, Kate (42) ar putea face o reconversie profesională pe placul ei: cea de instructoare de

Rusia va începe, astăzi, pregătirile pentru umplerea cu gaze naturale a primei din cele două gazoducte Nord Stream 2, pe parcursul următoarelor

Cel mai mare cont de pensie privată Pilon II, la care un român contribuie în mod obligatoriu cu 3,75% din venitul brut lunar, are o valoare de 1,4 milioane de lei (285.000 de euro), potrivit datelor publicate marţi de Autoritatea de Supraveghere

Olanda și Ucraina se înfruntă azi, de la ora 22:00, în prima etapă a grupelor de la Euro 2020. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Programul complet al turneului EURO 2020 Olanda - Ucraina » liveTEXT de

31.447 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele transmise, duminică, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este scădere față de ziua

Spania și Suedia se întâlnesc într-unul dintre cele mai interesante meciuri din grupa

În Munţii Apuseni se mai păstrează încă vechile case sau şuri acoperite cu paie. Chiar şi în prezent, oamenii locurilor, mai ales în zona Trascău, îşi acoperă în continuare imobilele la fel ca strămoşii lor în urmă cu sute de

Horoscopul zilei de 14iunie2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile.Nativii din semnul Gemeni trebuie să aibă mai multă grijă la imaginea lor, mai ales fiind vorba de imaginea profesională.

Vremea în data de 12 iunie este una

Deprecierea relativă a leului moldovenesc faţă de euro din ultimele luni, în general, se explică prin aprecierea euro faţă de dolarul SUA, precum şi faţă de alte valute pe pieţele internaţionale. Totodată, se observă şi o tendinţă de

Madonna a surprins cu cea mai recentă apariție a sa. Celebra cântăreață în vârstă de 62 de ani s-a pozat chiar în baia casei sale, într-o ipostază provocatoare și a făcut un anunț. Fanii ei s-au bucurat când au aflat că vedeta s-a

Preşedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni la Bruxelles cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pentru a "clarifica" subiectele controversate din relaţiile franco-turce din ultimii ani, a anunţat palatul Elysee (preşedinţia franceză),

Nevoia de libertate care se manifesta de câţiva ani în rândul angajaţilor a crescut şi mai mult în perioada pandemiei, iar după pandemie viitorul pieţei muncii va fi caracterizat de munca flexibilă şi de un spaţiu de lucru reconfigurat, cred

Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, şi alţi 15 inculpaţi din dosarul fraudării alegerilor locale din septembrie 2020 au fost arestaţi preventiv luni, 14 iunie, prin decizia Tribunalului Prahova, a informat Agerpres. Surse judiciare au

Grupul polonez de rafinare Grupa Orlen intenţionează să construiască o reţea de hub-uri de hidrogen în Polonia, Cehia şi Slovacia, relatează The First

Organizatorii turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon au anunțat că publicul va putea ocupa integral cele 15.000 de locuri de pe Central Court la finalele de simplu, relatează Agerpres, care citează Reuters. Al treilea Mare Șlem al anului se

În 2021, angajaţii din România au un venit sa­larial minim brut de circa 3 euro pe oră, a treia cea mai mică valoare din UE, conform datelor de la Eurofound - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi

Pagina de Facebook a UEFA a făcut o gafă de proporții astăzi, în ziua meciului Ungaria - Portugalia (ora 19:00). Reprezentanții forului de la Nyon au încurcat Budpesta, orașul care găzduiește partida, cu Bucureștiul, capitala

Pasajul de la Piața Sudului, din Sectorul 4, care asigură conexiunea între stația de metrou și stația de tramvai, inclusiv cu centrul comercial Sun Plaza, a fost inundat în urma ploii torenţiale din Capitală, informează G4media. Pe imaginile

În ultimele săptămâni, românii au parte de o vreme a extremelor, cu schimbări bruște de temperatură de la o oră la alta. Drept dovadă, metorologii au emis, în urmă cu scurt timp, mai multe atenționări de tip nowcasting de vânt deosebit