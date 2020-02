Două vedete de la Kanal D s-au alăturat echipelor de la Survivor România 04.02.2020

04.02.2020 Două vedete de la Kanal D s-au alăturat echipelor de la Survivor România Editia de aseara a reality-ului „Survivor Romania” a adunat in fata micilor ecrane peste un milion si jumatate de fani, plasand Kanal D in preferintele telespectatorilor din intreaga tara. Dorinta de a castiga meciul de aseara a fost foarte



Două vedete de la Kanal D s-au alăturat echipelor de la Survivor România

Editia de aseara a reality-ului „Survivor Romania” a adunat in fata micilor ecrane peste un milion si jumatate de fani, plasand Kanal D in preferintele telespectatorilor din intreaga tara. Dorinta de a castiga meciul de aseara a fost foarte motivanta, intrucat premiul pus in jocul de recompensa, perne si pilote calduroase, le va asigura confortul […] The post Două vedete de la Kanal D s-au alăturat echipelor de la Survivor România appeared first on Cancan.ro.

Două vedete de la Kanal D s-au alăturat echipelor de la Survivor România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep, 27 de ani, a revenit în ţară de câteva zile, după experienţa americană, la Indian Wells şi Miami. Galeria Foto. Citește mai

Epava unei nave de comerţ, cu o vechime de 500 de ani, a fost descoperită pe fundul Mării Nordului de o echipă de specialişti din Olanda în timpul unei operaţiuni de căutare a unor containere, a anunţat miercuri ministerul olandez al

Tudorel Toader răspunde avertismentelor venite din partea Comisiei Europene: ingerinţa în Justiţie nu e permisă. Nimeni nu ne poate cere să deschidem sau să închidem anchete. Citește mai

Realitatea TV a obținut contractul încheiat între PSD și Poșta Română pentru distribuirea unui ziar cu realizările partidului de guvernământ. Citește mai

Să-l credem pe Dragnea, care a făcut Teldrum great again? Pe marioneta lui de la guvern? Maşina lor de agitprop combinând PSD, RTV, Antena 3 şi TVR cu Sputnik şi Russia Today? Sau pe cei care apără valori, nu

IKEA va testa în 30 de pieţe un serviciu prin care le va permite clienţilor să închirieze mobilă, în loc să o cumpere, ca parte a strategiei companiei de a reduce vânzarea de mobilă ieftină de unică folosinţă ca răspuns la preocupările

Un bărbat de 39 de ani a ignorat decizia judecătorilor, care îi puseseră maşina sub sechestru, fiind surprins în trafic de poliţişti, pe raza unei localităţi din judeţul

Acuzaţiile de spălare de bani care implică Suedia şi Danemarca au slăbit încrederea în cultura nordică de business, declanşând cereri pentru controale mai stricte ale băncilor responsabile, notează

Fostul secretar de stat din Ministerul Sănătăţii, Alin Tucmeanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de

La ieşirea de la ICCJ, fosta şefă DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat că i-a fost admisă contestaţia, fiindu-i revocată măsura controlului judiciar pe 60 de zile. Decizia este

Autoritatea de reglementare în energie ar putea introduce un nou calendar de liberalizare a preţurilor la gazele naturale, adică de scumpire a lor, după ce Guvernul a introdus prin Ordonanţa 114 preţul plafonat la 68 lei MWh, care oricum nu este

Fostul premier Dacian Cioloş, lider al PLUS, îi cere Vioricăi Dăncilă să îşi respecte rolul instituţional de prim-ministru şi să apere, înainte de toate, interesul României. "Suntem într-un

TVR şi Primăria Braşov au avut, miercuri, primele discuţii oficiale privind organizarea în parteneriat a ediţiei de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, reprezentanţii municipalităţi braşovene

Calitatea este singura cale de a atinge performanţa, iar Ministerul Educaţiei Naţionale urmăreşte cu mare atenţie metodologiile, criteriile de asigurare a calităţii, a declarat miercuri ministrul

Horoscop 4 aprilie Berbec Puteţi avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri. Vă sfătuim să fiţi prudent şi să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu partenerii de afaceri. Reuşiţi să

Peste 100 de persoane s-au strâns miercuri, în Piaţa Victoriei, pentru a protesta faţă de ordonanţele de urgenţă în domeniul legislaţiei penale, despre care au apărut informaţii că ar fi pregătite

Cele mai căutate joburi au fost în martie, pentru a treia lună consecutiv, în domeniile trans­­port, financiar-contabil şi inginerie, anga­jaţii români făcând peste 71.000 de căutări pe platforma bestjobs, în creştere cu 11% faţă de

Banca Transilvania (TLV), cea mai tranzacţionată acţiune la bursa românească, a închis miercuri seară la maximul din 2019, în contextul în care doar în şedinţa de astăzi acţiunile s-au apreciat cu 0,7%, la 2,14

AS Roma și Fiorentina se înfruntă în această seară, de la ora 22:00, într-o partidă contând pentru etapa a 30-a din Serie A. Partida va fi livetTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 3.

Bianca Andreescu (18 ani, 23 WTA) a participat la o ședință maraton Q&A maraton, în care a vorbit despre obiective, viața personală și oamenii care au influențat-o. Jucătoarea din Canada cu origini românești a luat o pauză de