Două persoane depistate pozitiv cu coronavirus s-au vindecat 05.03.2020

05.03.2020 Două persoane depistate pozitiv cu coronavirus s-au vindecat Un al doilea test cu rezultat negativ a fost înregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticată cu coronavirus şi internată la Timişoara. Pacienta s-a vindecat, însă rămâne pentru moment internată



