Două persoane de 24 şi 29 de ani au murit din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore 21.11.2021

21.11.2021 Două persoane de 24 şi 29 de ani au murit din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore În ultimele 24 de ore, două persoane de la categoria de vârstă 20-29 de ani au pierdut lupta cu COVID-19. Este vorba de un pacient din Buzau, în vârstă de 24 de ani, de sex masculin şi de un pacient din Cluj, în vârstă de 29 de ani, de sex



Două persoane de 24 şi 29 de ani au murit din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, două persoane de la categoria de vârstă 20-29 de ani au pierdut lupta cu COVID-19. Este vorba de un pacient din Buzau, în vârstă de 24 de ani, de sex masculin şi de un pacient din Cluj, în vârstă de 29 de ani, de sex feminin. Ambii erau nevaccinaţi şi prezentau şi alte probleme de sănătate.

Două persoane de 24 şi 29 de ani au murit din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă ar putea reveni în PSD printr-o fuziune a partidului său, Bucureşti 2020, cu formaţiunea social-democrată, variantă luată în calcul în urma discuţiilor pe care edilul le-a avut cu liderul PSD Marcel

„O campanie provaccinare triumfalistă, demagogică, prezentând totul în roz este total ineficientă”, ba chiar poate avea „efecte adverse”, consideră prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreşedintele

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, când procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat după ce suporterii lui Donald Trump au pătruns cu forța în sediul Congresului. „Acesta este

Grupul american VF Corporation, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de echipamente sportive din lume, cu afaceri de aproape 14 mld. dolari în 2019, lucrează în România cu o singură fabrică, cea a Raffaello Shoes Factory din

Compania Moderna Inc intenţionează să livreze anul acesta între 600 de milioane şi un miliard de doze din vaccinul său împotriva COVID-19, a afirmat joi directorul executiv Stephane Bancel, relatează Reuters și Agerpres. Bancel a precizat că

Cristian Petrescu, directorul general al Centrului Naţional de Învăţământ Turistic (CNIT), reacţionează după ce ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunţat că a trimis Corpul de Control la această instituţie, din cauză că din 2012

În contextul pandemiei cu noul coronavirus şi pe fondul pierderilor imense suferite de industrie, mulţi antreprenori din industria HoReCa se pregătesc să-şi aducă angajaţii în situaţia de a se vaccina anti-COVID-19, pentru a oferi clienţilor

Secția de contencios administrativ de la Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 începerea judecării recursului formulat de Traian Băsescu în dosarul în care este acuzat că

Banca centrală a statului nordic are dobânzi negative de mai mulți ani, iar acest lucru a determinat băncile comerciale să ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobândă zero, scrie The Sydney Morning Herald. Astfel, cei care accesează un astfel

Elena Udrea a fost confirmată cu noul coronavirus. Din primele informații, starea de sănătate a fostului ministru este bună. Surse din anturajul celebrei blonde din politică au declarat în exclusivitate pentru WOWBIZ.ro că aceasta se

Agenția Europeană pentru Medicamente ar putea aproba în scurt timp modificarea modului de administrare a vaccinului anti-Covid Pfizer-BioNTech, în sensul extragerii a șase doze dintr-un fiolă, în loc de

Temperatura record de -38,5 grade Celsius a fost înregistrată, joi, la stația meteo Vega de Liordes, situată la o altitudine de 1.874 de metri altitudine, în provincia nord-vestică Leon, anunță Euronews. Dacă va fi confirmată de agenția

Costel Alexe a fost, joi, la DNA, pentru a fi audiat. Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere corupției a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Costel Alexe. El va fi cercetat în stare de libertate și nu are

Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu (51 de ani), a făcut doar un egal astăzi, 2-2 în deplasare cu Al-Batin (locul 14), dar rămâne lider în campionatul saudit. Răzvan Lucescu are probleme în campionatul saudit. Deținătoarea titlului nu mai

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de fenomene meteo

Inspectoratul Școlar București i-a retras în ședința de vineri Cristinei Popa numirea în postul de director al Colegiului German Goethe din Capitală. Decizia a fost luată pe motiv că „nu avea acordul Forumului Democrat al Germanilor din

Piaţa locală a muncii a trecut prin multe încercări în 2020, un an dominat de pandemia de

Maria Sara Popa continuă să impresioneze în competițiile de tenis internaționale. Bucureșteanca de doar 15 ani a reușit săptămâna aceasta rezultatul carierei. S-a calificat pe tabloul principal al turneului ITF W15 din Antalya (Turcia,

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit, sâmbătă, a doua doză a vaccinului împotriva coronavirusului. Lui Netanyahu i s-a administrat prima doză la 19

Mihai Bordeanu este numit, începând din 1 ianuarie, în funcția de Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head Romania(din 1 februarie), anunță compania. În urma organizării