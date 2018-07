Două ministere, BNR, ASF şi Asociaţia Băncilor vor să dezvolte împreună programe de educaţie financiară în şcoli, inclusiv prin introducerea unui curs opţional 24.07.2018

Ministerul Educaţiei Naţionale, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Asociaţia Română a Băncilor au încheiat un acord de colaborare pentru a derula activităţi comune în domeniul educaţiei financiare şi pentru a elabora împreună Strategia Naţională de Educaţie Financiară (SNEF).

♦ Creditarea totală privată pentru populaţie şi companii a ajuns în luna mai 2018 la un ritm anual de creştere de 6,4% faţă de aceeaşi lună de anul trecut, dinamica anuală temperându-se faţă de cea din aprilie, de 6,8% ♦ Majorarea

♦ Pe piaţa din România există peste 50 de malluri şi centre comerciale, iar aproape toate au drept ancoră un hipermarket, un supermarket sau un magazin de tip discount ♦ Auchan şi Carrefour sunt ancorele celor mai multe proiecte, dar în total

Culorile pe care le alegem atunci când vrem să transformăm spaţiul pe care îl locuim ne pot determina starea de

Focurile de artificii au fost descoperite accidental în urmă cu mai bine de 1,000 de ani de un călugăr chinez, care a vrut să sperie

Prin intermediul fundaţiei filantropului a fost construit la Bucureşti unul dintre cele mai moderne spitale la vremea respectivă, care-i poartă

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall, a avut, luni, 25 iunie 2018, o întâlnire la Departamentul de Stat cu secretarul de stat, Mike Pompeo. În cadrul întâlnirii cei doi oficiali au discutat

Actriţa americană Heather Locklear, una dintre vedetele serialului TV "Melrose Place", a fost arestată pentru lovirea unui poliţist şi a unui paramedic, la o săptămână după ce a fost spitalizată pentru

Un război civil este inevitabil în Europa în următoarele decenii. Este avertismentul șocant al istoricului belgian David Engels de la Universitatea liberă din Bruxelles. „În 20 sau 30 de ani, Europa va deveni un stat autoritar sau imperial, vor

Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliţiei Române au depistat, săptămâna trecută, 68 de şoferi care conduceau cu viteze de peste 180 de kilometri la oră, zece dintre ei având peste 200 de kilometri la

Un cetăţean a anunţat redacţiile din Carei pentru a sesiza problema. Autorităţile nu aveau cunoştinţă despre caz şi nu se cunoaşte de unde au fost aduse organele de

Primarul a primit sute de mesaje de încurajare şi susţinere de la locuitorii din comună după ce a postat pe reţelele de socializare anunţul demiterii

Scăderea activităţii în industrie s-a produs timp de două luni la rând: mai puternic în aprilie faţă de martie şi ceva mai uşor în mai faţă de aprilie, arată Barometrul industrial pe luna mai 2018, realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de

După o adevărată telenovelă, ce durează de câţiva ani, cu cheltuieli publice fără cap şi investitori de carton, Plaja Dunărea din Galaţi mai înghite aproape 300.000 de lei şi vara asta, pentru o „spoială”, urmând să fie redeschisă

Horoscop 26 iunie BERBEC - Ai curaj sa spui sincer ceea ce vrea inima ta! Incepe sa scrii chiar si o banala scrisoare in care sa-ti asterni singur dorintele, visele, asteptarile, dar scrie-le cu ton

S-a indus în populație ideea că dobânzile mai mari la credite ies dintr-o pălărie pe care o ține într-un loc secret Banca Națională. Desigur că este foarte comod să-l prezinți pe Mugur Isărescu

Comentatorul egiptean Abdel Rahim Mohamed, fost fotbalist, a decedat la scurt timp dupa ce selectionata tarii sale a pierdut in fata Arabiei Saudite in faza finala a grupelor Cupei Mondiale desfasurata in

Agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a revizuit luni în creştere, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung ale Greciei, în urma reducerii riscurilor legate de datoria

Noul Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare al achiziţiilor publice (SICAP), care trebuie să înlocuiască vechiul Sistem Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), nu înseamnă doar

Asgardia, autoproclamată prima ''naţiune spaţială'' şi-a înscăunat, luni, preşedintele în cadrul unui eveniment desfăşurat la Viena şi promite viitorilor săi cetăţeni să amplaseze pe orbită un stat unde

Trăim într-o perioadă în care tehnologia este omniprezentă. Aşa că marile orologerii elveţiene, cu sute de ani de istorie în spate, şi-au invitat artizanii să îmbrăţiseze cele mai noi