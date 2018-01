Două cadre medicale care administrau vaccinuri contra poliomielitei au fost ucise 19.01.2018

Pakistan: Două femei implicate într-o campanie de eradicare a poliomielitei au fost împușcate mortal în sud-vestul Pakistanului joi, conform unui oficial local. Este primul atac al militanților islamiști asupra unei echipe de vaccinare contra poliomielitei în această țară, în anul 2018. Persoane armate aparținând grupurilor de militanți atacă adesea echipele de vaccinare și personalul de securitate care le însoțește.

