Două cabinete de vaccinare cu serul Moderna se deschid în judeţul Ialomiţa 11.03.2021

Două cabinete de vaccinare din cele 73 care au devenit operaţionale începând din 10 martie pentru programarea în vederea imunizării cu serul Moderna au fost deschise în judeţul Ialomiţa.

Benzinăriile italiene vor începe să se închidă, în urma epidemiei de coronavirus, au anunțat companiile, citate de Reuters. Stațiile de pe autostrăzi încep să se închidă, începând de miercuri

Nu dorm deloc liniştit ştiind că în situaţiunea nefericită a unei retrageri temporare a preşedintelui Iohannis, din posibile raţiuni medicale, cel care se instalează la Cotroceni e un neprieten dovedit al regimului drepturilor omului

Mircea Turdean, CEO şi acţionar al Farmec Cluj, spune că deşi pandemia actuală este diferită de criza economică din 2009, compania pe care el o conduce a tras o serie de învăţăminte din acea vreme, lecţiile fiindu-i utile şi în

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat că pandemia de coronavirus va lovi mai puternic şi mai rapid decât se credea. „Vârful este mai mare decât l-am estimat și se apropie mai curând decât credeam”, a mai declarat

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat, luni, că Primăria s-a închis și că el s-a autoizolat în biroul său. A trimis toată lumea acasă după ce o angajată a fost confirmată cu infecție de COVID-19. Acum așteaptă rezultatul

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, într-o şedinţă online, în care discută despre proiectele de lege pe care PSD le va promova în Parlament, în contextul crizei noului coronavirus. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, în deschierea

Pandemia de coronavirus îi încurcă, teribil, planurile lui Gigi Becali. Starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis a suspendat procesul care avea ca obiect exproprierea latifundiarului din Pipera, litigiu unde cealaltă parte este

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

Bursa de la Bucureşti a deschis şi joi pe verde, dar indicii au trecut pe roşu după primele tranzacţii, cu o scădere de 0.2% la indicele principal, BET, şi de 0,4% la indicele energetic,

Investiţiile în general şi cele în infrastructură în mod special sunt soluţiile pe care ar trebui să mizeze statul pentru a depăşi criza adusă de epidemia de coronavirus în România, este de părere omul de afaceri Cristian Erbaşu,

Suveranul Pontif îi cheamă pe toți credincioșii, de orice confesiune, să spună miercuri, de Buna Vestire, rugăciunea „Tatăl nostru”, uniți, în aceste zile dramatice de pandemie. Papa Francisc i-a invitat pe toți liderii tuturor Bisericilor

Investitorii, economişii şi strategii băncilor se aşteaptă ca politicienii să ofere mai mult sprijin în zilele următoare pentru a putea ajuta economia şi companiile care pierd clienţi şi muncitorii care rămân fara

Ceea ce se discuta intens în ultimele săptămâni se apropie de finalizare. FIFA vrea să găsească rapid o soluție pentru jucătorii și antrenorii ale căror contracte expiră pe 30 iunie, inclusiv pentru cei aflați împrumut în acest moment, cum

Vânat de creditori pentru un împrumut nerambursat de 5,5 milioane de euro, Irinel Columbeanu s-a luptat ca un leu pentru păstrarea bunurilor sale, dar se pare că nu a prea a avut succes de cauză. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă,

Iubitorii excursiilor pe munte sunt invitaţi să rămână acasă. Traseele montane din judeţul Hunedoara au fost

Radu Georgescu, managing partner al CFO Network, companie de consultanţă fiscală, spune că măsurile discutate în şedinţa de guvern de ieri în ceea ce priveşte modalitatea de acordare a şomajului tehnic sunt binevenite, în contextul în acre

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a elaborat un set de reguli după care cetățenii ar trebui să fie testați pentru noul coronavirus, scrie Agerpres. Algoritmul de testare pentru COVID-19 a fost actualizat şi

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează despre organizarea curselor charter excepţionale în vederea repatrierii cetăţenilor moldoveni aflaţi în dificultate peste hotarele ţării. În conformitate cu Dispoziţia Comisiei

În Rusia, numărul cazurilor de coronavirus a crescut astăzi cu 163, aceasta fiind cea mai mare creştere de până

Numărul de cazuri de coronavirus confirmate în Statele Unite a depăşit pragul de 100.000, vineri seara. Infecţiile s-au răspândit rapid în toate statele şi numărul de cazuri confirmate zilnic este în continuă creştere, scrie Mediafax.