Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu în cazul pacientului vaccinat cu alt ser la rapel 09.02.2021

09.02.2021 Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu în cazul pacientului vaccinat cu alt ser la rapel Poliţiştii din Gorj au deschis un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu, după ce unui pacient în vârstă de 69 de ani din Târgu Jiu i-a fost administrat, din greșeală, serul de la Moderna la […] The post Dosar penal pentru



Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu în cazul pacientului vaccinat cu alt ser la rapel

Poliţiştii din Gorj au deschis un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu, după ce unui pacient în vârstă de 69 de ani din Târgu Jiu i-a fost administrat, din greșeală, serul de la Moderna la […] The post Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu în cazul pacientului vaccinat cu alt ser la rapel appeared first on Cancan.ro.

Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu în cazul pacientului vaccinat cu alt ser la rapel

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Maximele pentru perioada 25 februarie – 8 martie vor fi cuprinse între 7 și 19 grade, în timp ce valorile negative vor ajunge până la -5 grade. Precipitațiile vor fi slabe și acestea își vor face apariția în special spre sfârșitul

ZF va prezenta periodic cititorilor săi câte un fond mutual, atât prin prisma numărului de investititori şi randamente, comisioane percepute de administrator, dar şi structura investiţională a

Familia tânărului român ucis în atacul armat din Germania se pregătește să-l conducă pe ultimul drum, informează Realitatea

O nouă veste tristă a căzut ca un fulger în lumea teatrului românesc. Actorul Damian Oancea de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara a murit. Anunțul a fost făcut pe pagina de

Un bărbat de 71 de ani, abia revenit din România în Italia, a fost găsit infectat cu noul coronavirus. În prezent, este spitalizat în Rimini, notează Corriere Romagna. În România, persoanele care au intrat în contact cu cetățeanul italian au

Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut venituri totale de 2,3 miliarde lei, cu 11% mai mult față de 2018. Profitul net a fost de 540 milioane lei, cu 31% mai mare decât rezultatul din anul

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut noi detalii exclusive despre evoluția situației din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), după ce o polițistă și-a acuzat superiorul de hărțuire sexuală și șantaj. Este vorba despre schimbări

Prima maşină electrică a Poloniei, proiectată de renumita companie italiană Torino Design, va fi prezentată până la mijlocul acestui an în două versiuni, hatchback şi SUV, a anunţat preşedintele ElectroMobility Poland, Piotr Zaremba,

Logiscool, un business din dome­niul educaţiei prezent local de circa doi ani, a ajuns la 35 de centre de programare în România şi are plani­ficate alte 15 deschideri în

Selecția Națională Eurovision 2020 se va desfășura pe 1 martie la Buzău, unde reprezentanta țării noastre va aduce pe scenă cele cinci piese care intră în concurs. Publicul va alege melodia care ne va reprezenta la Rotterdam. Roxen se

Gloria Bistrița a pierdut pe teren propriu cu Gloria Buzău, 28-29, dar reclamă arbitrajul cuplului Belean-Sas. „Mi-e rușine că am ajuns să intru pe teren după arbitri”, spune antrenorul Bistriței. Gloria Buzău a câștigat miercuri seara, la

Cinci procurori şi patru judecători au decis că un copil de clasa a IV-a are discernământ şi poate consimţi să facă sex cu un bărbat care îi putea fi bunic. Vom face publice numele acestor magistraţi. Pentru că, în toate cazurile, dar mai

Sociologii, antropologii, filosofii, dar nu mai puţin şi teologii au mult de lucru în aceste zile: observarea reacţiilor în faţa unui prezumat/real pericol, modul cum îşi pun oamenii şi guvernele problema, soluţiile pe care le găsesc. Sau

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că suspendarea parţială sau integrală a cursurilor în mai multe unităţi de învăţământ din ţară din cauza gripei afectează, în prezent, 7.061

CFR Cluj a ratat șansa de a ajunge în optimile Europa Legue, 0-0 cu Sevilla în meciul retur, dar a părăsit competiția cu fruntea sus! Nu a pierdut în ambele partide în fața echipei care a câștigat de trei ori trofeul (1-1 la Cluj), mai mult,

Traficul rutier pe podul din zona Marghiloman a fost reluat joi când Primăria municipiului Buzău a făcut recepţia lucrării de reabilitare. Inaugurarea s-a făcut cu ceva întârziere pentru că dirigintele de şantier a ţinut ca şi partea

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR la Primăria Capitalei, a declarat, joi, ca doreşte ca Vlad Voiculescu să ocupe postul de

Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor grădiniţelor, şcolilor elementare şi liceelor la nivel naţional să închidă începând de luni până după vacanţa de primăvară a elevilor, din cauza coronavirusului scrie News.ro.

Luna martie se apropie cu pași repezi, iar românii așteaptă cu nerăbdare primăvara. Meteorologii ne anunță că iarna va mai avea unele răbufniri de orgoliu, însă – în general – vremea va fi frumoasă, în pofida unor coduri

Congresul PSD se amână din cauza primului caz de coronavirus în România, transmite Antena 3. ”Având în vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul României, precum și faptul că o parte însemnată a delegaților