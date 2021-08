Dosar penal pentru doi şoferi din Vaslui care s-au şicanat în trafic. Unul dintre ei deţinea un pistol din plastic 06.08.2021

Un şofer din Huşi, judeţul Vaslui, care a scos pe geamul maşinii un pistol din plastic, după o şicanare în trafic, a fost reţinut. Cu acelaşi pistol, acesta a ameninţat un bărbat aflat într-o staţie de benzină. A fost reţinut şi un alt vasluian, care a lovit intenţionat maşina şicanată.

