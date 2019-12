Dosar penal la o biserică din Târgu-Jiu după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani 09.12.2019

09.12.2019 Dosar penal la o biserică din Târgu-Jiu după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani Un dosar penal a fost deschis, luni, după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu. Polițiștii fac cercetări pentru distrugere şi lucrări fără autorizaţie de



Dosar penal la o biserică din Târgu-Jiu după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani

Un dosar penal a fost deschis, luni, după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu. Polițiștii fac cercetări pentru distrugere şi lucrări fără autorizaţie de construire. Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Victor Țuhașu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că se fac […] The post Dosar penal la o biserică din Târgu-Jiu după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani appeared first on Cancan.ro.

Dosar penal la o biserică din Târgu-Jiu după ce o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CS Mioveni s-a impus la limită în fața lui ASU Poli în primul meci al etapei a 27-a din liga secundă, scor 1-0. Argeșenii au deschis scorul în minutul 26, prin Andrei Herghiligiu, care a prins un șut bun de la distanță,

Când lumea este dependentă de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrări ca la carte, românii încă preferă să meargă la cinematograf! În acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri

Un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei a fost înaintat Casei Albe, conform unei ştiri difuzate vineri de grupul media Bloomberg. Citește mai

Bijuteriile contraceptive ar putea fi disponibile în curând. Momentan, această metodă de contracepție se află încă în faza de testare. Citește mai

Arheologii Muzeului de Istorie Prahova au descoperit la Strejnicu, judeţul Prahova, într-un tumul, un mormânt care datează din secolul III şi în care au fost îngropaţi un adult şi un copil. Citește mai

Alianţa USR-PLUS a comandat un sondaj de opinie pentru Cluj, realizat de IRES în intervalul februarie-martie 2019, în vederea alegerilor europarlamentare care vor avea loc pe 26

Eurodeputaţiii din Comisia LIBE, câţiva chiar din conducere, au criticat prin mesaje pe reţelele de socializare măsura controlului judiciar dispusă în cazul Laurei Codruţa Kovesi, candidat la şefia Parchetului UE, de către Secţia de anchetare

Viaţa sexuală joacă un rol important în viaţa de cuplu mai ales în primii ani. Ba mai mult se pare că sexul creşte longevitatea şi te face să arăţi mai

Preşedintele Donald Trump a ameninţat vineri că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de vineri, iar valoarea tranzacţiilor a ajuns la 27,69 milioane de lei (5,81 milioane de euro). Cea mai mare parte

Fără saci de haine murdare păstraţi la nesfârşit: compania rusă RKK Energia, care proiectează şi construieşte capsulele spaţiale Soyuz trimise către ISS, a anunţat vineri că lucrează la o maşină

Veniturile solide din taxe şi ratele scăzute ale dobânzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei la 2.063 miliarde de euro (2.313 miliarde de dolari) anul trecut, cu 52 de miliarde de euro mai

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a avut vineri o întrevedere cu preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, la finalul căreia a transmis într-o postare pe contul său de Twitter că România şi

Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, a ratat șansa de a reveni pe primul loc în clasamentul WTA, fiind învinsă în semifinalele de la Miami de Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6.

Tudorel Toader reuşeşte să stârnească polemici chiar şi fără să facă declaraţii sau să posteze pe reţelele de socializare. Citește mai

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase dupa cum bine stiti, insa noi le-am selectat pe cele mai bune dintre ele si le impartasim cu voi. Citește mai

Rata cumulată de promovare, la clasele a XI-a şi a XII-a, înregistrată la simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat este de 36,88%, în creştere nesemnificativă faţă de anul trecut. În opt judeţe şi în

Irina Loghin, o fetiţă în vârstă de 13 ani, a oferit un moment emoţionant pe scena „Românii au talent“, în ediţia de vineri seara, 29 martie. Interpretarea ei i-a ridicat la dans pe Andra şi Mihai Petre şi i-a adus patru de „Da“. De

Zece copilaşi de la o grădiniţă din municipiul Târgu Jiu s-au internat în spital în ultimele zile cu dureri de stomac, vărsături şi diaree. Medicii au stabilit că micuţii gastroenterocolită şi infecţie cu

Misiunile de supraveghere se vor desfăşura pănă pe 18 aprilie şi au ca scop descurajarea „provocărilor la adresa securităţii în