Dosar penal la Măgurele după ce un bărbat a oferit 200 de lei oamenilor pentru a vota cu un candidat 27.09.2020

27.09.2020 Dosar penal la Măgurele după ce un bărbat a oferit 200 de lei oamenilor pentru a vota cu un candidat Autoritățile au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de corupere a alegătorilor în Măgurele. O femeie a sesizat poliția ieri și a susținut că i-a fost oferită suma de 200 de lei pentru a vota cu un candidat anume. Din primele



Dosar penal la Măgurele după ce un bărbat a oferit 200 de lei oamenilor pentru a vota cu un candidat

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de corupere a alegătorilor în Măgurele. O femeie a sesizat poliția ieri și a susținut că i-a fost oferită suma de 200 de lei pentru a vota cu un candidat anume. Din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat ar fi încercat să cumpere votul a […] The post Dosar penal la Măgurele după ce un bărbat a oferit 200 de lei oamenilor pentru a vota cu un candidat appeared first on Cancan.ro.

Dosar penal la Măgurele după ce un bărbat a oferit 200 de lei oamenilor pentru a vota cu un candidat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gabi Popescu, 45 de ani, a povestit azi la GSP LIVE cum a fost la o petrecere de revelion alături de Cosmin Olăroiu. „Eu nu am văzut un antrenor care să muncească atât de mult. De la 9 dimineață până la 11 seara vede numai

Pentru a șasea oară consecutiv nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru validarea Adinei Florea la şefia Secţiei Speciale pentru magistraţi. Câțiva membri absenţi au blocat

Gigantul Amazon a prezentat o nouă versiune a cititorului său de cărţi electronice Kindle, proiectată pentru prima dată special pentru copii, informează luni Press Association. Noul Kindle Kids Edition

Ramona Păun a dezvoltat în Piteşti o mică afacere în pro­duc­ţia de fructe uscate şi des­hi­dratate pornind de la ne­vo­ia de a le oferi copiilor săi gustări sănătoase, la un preţ accesibil. Şi-a propus să facă poame în propria

Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), fotbalistul lui LA Galaxy, s-a deplasat în Malmo (Suedia) special pentru a fi prezent la momentul în care statuia dedicată lui a fost prezentată publicului interesat de eveniment. Statuia lui „Ibra” are o

Viitorii pensionari ai României au 15,8% din Banca Transilvania prin intermediul fondurilor de pensii private obligatorii Pilon II şi au astfel investiţii de 1,9 miliarde de lei la S1/2019 la cea mai tranzacţionată acţiune de la Bursa românească,

Corpul lui Augustin Deleanu, fostul mare jucător al lui Dinamo decedat în 2014, a fost dezgropat pentru prelevarea probelor biologice. Rezultatele analizelor au confirmat că Ioan-Augustin Ionescu este fiul natural al lui Augustin Deleanu.

Grupul german Bosch din sectorul componentelor auto a anunţat deschiderea unui centru de inginerie în capitala bulgară Sofia, potrivit

Parlamentarii PSD Mihăiţă Găină şi Sorin Bota, care au semnat moţiunea de cenzură, au şi votat-o în plen. Pe lângă ei, şi liderul tineretului PSD, Petrea Gabriel, a votat moţiunea. Mihăiţă Găină este şi finul ministrului Agriculturii,

Preşedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi că votul la moţiunea de cenzură reprezintă "un bacalaureat politic al Parlamentului", adăugând că prim-ministrul Viorica Dăncilă conduce "unul dintre cele

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu va pleca de la şefia PSD şi că nu are ce să-şi reproşeze. "După cum ştiţi, am fost aleasă prin congres, rămân la şefia PSD ", a declarat Viorica

Ştefan Bikali, Mihaela Alexe şi Petru Mănilă au investit 70.000 de euro într-un local în Braşov, sub numele La Birou Bistro, al cărui scop este să le inoculeze românilor obiceiul de a lua micul dejun în oraş. Bistroul a fost deschis octombrie

Fiica lui Gigi Becali, Teodora, a avut joi seara cununia civilă la hotelul Hilton din Capitală, locație deținută de George Copos, fost patron la Rapid. Gigi Becali a făcut spectacol la cununia fiicei sale, care s-a măritat cu Teodor Mihai

Un număr de 6 din 10 dezvoltatori imobiliari consideră că preţurile locuinţelor vor cunoaşte o creştere în următorul an, în timp ce doar 10% din total consideră că preţurile ar putea înregistra o tendinţă de scădere, potrivit unui studiu

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat vineri într-o vizită în Istanbul, a cerut Turciei să acţioneze ''cu reţinere'' în cadrul ofensivei desfăşurate împotriva unei miliţii kurde în

Echipa națională a României trebuie să câștige "dubla" cu Feroe și Norvegia pentru a lupta în continuare pentru calificarea la Euro 2020. Cu Fortuna, te pregătești direct pentru finala de pe Wembley! Dăm noi lupte pe viață și pe moarte și

Echiparea unei camere de hotel cu dispozitive inteligente, care permit spre exemplu controlul temperaturii, lu­minii sau al dra­periilor, poate costa de la 500 euro şi până la 1.000 de euro, în funcţie de numărul de echipamente insta­late şi de

Familiile afectate în urma accidentului rutier produs în data de 5 octombrie în judeţul Ialomiţa vor primi ajutoare de urgenţă în valoare de 122.000 lei de la bugetul de stat, a anunţat, vineri,

O minoră de 15 ani a trecut prin clipe groaznice. Fata a fost racoltată de doi bărbaţi, care au obigat-o să se prostitueze pentru a câștiga de pe urma ei sume uriașe. Totul a fost descoperit după

Alexandru Dragomir (20 de ani) este portarul echipei SC Popești-Leordeni (Liga 3) și iese în evidență la meciurile echipei ilfovene nu doar prin paradele sale, ci și prin asemănarea cu Marc-André ter Stegen (27 de ani), portarul