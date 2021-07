Donnarumma, prezentat oficial la noua echipă! A semnat un contract valabil 5 sezoane 15.07.2021

15.07.2021 Donnarumma, prezentat oficial la noua echipă! A semnat un contract valabil 5 sezoane Gianluigi Donnarumma (22 de ani), cel mai bun fotbalist de la Euro 2020, a fost prezentat oficial la PSG. Gianluigi Donnarumma, omul care a dus titlul mondial în Italia, a fost prezentat la PSG. Portarul venit liber de contract de la AC Milan a



Gianluigi Donnarumma (22 de ani), cel mai bun fotbalist de la Euro 2020, a fost prezentat oficial la PSG. Gianluigi Donnarumma, omul care a dus titlul mondial în Italia, a fost prezentat la PSG. Portarul venit liber de contract de la AC Milan a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2026. Gigio nu va avea postul de titular garantat. Va trebui să îl detroneze pe Keylor Navas (34 de ani). ...

