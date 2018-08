Donald Trump, dezlănţuit pe Twitter împotriva fostului său avocat 23.08.2018

23.08.2018 Donald Trump, dezlănţuit pe Twitter împotriva fostului său avocat Donald Trump a reacţionat furios pentru a-şi apăra presupusa nevinovăţie, după ce doi dintre foştii săi asociaţi au fost acuzaţi de mai multe ilegalităţi, notează The Guardian. Preşedintele SUA



Donald Trump, dezlănţuit pe Twitter împotriva fostului său avocat

Donald Trump a reacţionat furios pentru a-şi apăra presupusa nevinovăţie, după ce doi dintre foştii săi asociaţi au fost acuzaţi de mai multe ilegalităţi, notează The Guardian. Preşedintele SUA l-a...

Donald Trump, dezlănţuit pe Twitter împotriva fostului său avocat

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Mijlocașul Vlad Dragomir (19 ani) s-a despărțit de Arsenal și este în căutarea unei noi echipe, preferabil în străinătate. Până atunci se pregătește cu cei de la ACS Poli Timișoara. ACS Poli Timișoara nu trece prin cea

La fel ca în 2016, România va ataca Grupa Mondială contra adversarei care a câștigat 5 din ultimele 7 ediții ale competiției, Cehia. 8 minute și 15 secunde a durat ceremonia de tragere la sorți a întâlnirilor pentru

Guvernul României a decis ca stadionul Farul din Constanța să treacă în subordinea Primăriei Municipiului Constanța. În prezent, arena din Constanța se află în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului,

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) se distrează pe cinste în vacanță. Astăzi a filmat o nouă reclamă pentru sponsorul tehnic. Filmări pentru Nike. Agitație pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, camere, lumini și multă lume.

Rata de promovare la examenul de definitivat din acest an fost de 60,63% în județul Vaslui, una istorică pentru învățământul vasluian, mai ales de când media minimă ce trebuie obținută de profesori este 8.00. Nici lucrările notate sub 5.00

Am fost abordată de niște colegi prin anul întâi de facultate, care mi-au propus să mă alătur unui ONG. Am acceptat propunerea cu gândul că oricum nu prea am cum să mă angajez din primul an și poate mă mai împrietenesc cu cineva.

Consiliul de Administraţie al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a aprobat în şedinţa de astăzi modul de distribuire a sumei suplimentare de 25,1 milioane lei pentru finanţarea activităţii centrelor de permanenţă, banii fiind

CEDO a decis că o tabără de romi din Roma nu poate fi distrusă și cele aproape 300 de persoane care stau aici nu pot fi evacuate. Judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului le-au dat câștig de cauză avocaților care îi reprezintă

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Izbiceni, județul Olt, este căutat, marți, de echipaje ale pompierilor și de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Olt. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu, echipele de

Horoscopul zilei de 25 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 25 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate

Pro TV va produce un serial ce, la prima vedere, pare un Prison Break, de România. Serialul se va numi "Vlad". Citește mai

Un angajat al unei firme de construcţii a decedat, marţi, după ce a fost muşcat de viespi, în comuna Pericei, unde se afla pentru a efectua o lucrare la un drum. Citește mai

Trupuri carbonizate, oameni cu arsuri grave, persoane dispărute, case în flăcări şi maşini arse, păduri cuprinse de foc şi fum pretutindeni. Aşa arată regiunea Attica de lângă Atena, capitala Greciei, care se confruntă cu cele mai grave

Un autocar a luat foc pe DN 7 / E 81, pe Dealul Negru, în judeţul Vâlcea, marţi seara, 24 iulie. La faţa locului s-au deplasat imediat două echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului Râmnicu

Trei persoane au fost rănite, marţi seară, după ce un şofer a pierdut controlul volanului în încercarea de a vira la stânga şi a intrat pe contrasens, pe strada Liviu Rebreanu din Capitală. O fetiţă de 5 ani a fost transportată la spital cu

Poliţiştii maghiari vin să supravegheze zonele montane din vestul ţării, în timp ce poliţiştii români vor supraveghea zonele turistice din cadrul Euroregiunii Bihor - Hajdu-Bihar,

Un tânăr a fost grav rănit după ce maşina pe care o conducea a fost lovită, marţi seara, pe raza localităţii Lunca Mureşului, de un tren IC care circulă pe relaţia Budapesta-Braşov, în urma

Bilanţul deceselor provocate de incendiile de vegetaţie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un număr total de 164 de adulţi şi 23 de copii au fost răniţi, a anuntat o purtătoare de cuvânt a

Agricultura ecologică prinde contur şi în România, pe rafturile magazinelor ajungând lactate, legume sau cereale cu „etichetă

Asistenta dată afară în timp record de la Spitalul Judeţean din Târgovişte după ce a fost filmată bruscând un nou născut va deveni ea însăşi mamă peste doar câteva luni. Mai mult, femeia şi colegele ei din spital au făcut cursuri în