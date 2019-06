Donald Trump crede că Luna face parte din Marte! 15.06.2019

15.06.2019 Donald Trump crede că Luna face parte din Marte! Donald Trump, președintele SUA, a postat recent pe Twitter un mesaj ciudat, în care a explicat că Luna face parte din Marte. Donald Trump le-a cerut celor de la NASA să dezvolte planuri mai ambițioase, fiindcă se investesc o grămadă de bani, a



Donald Trump crede că Luna face parte din Marte!

Donald Trump, președintele SUA, a postat recent pe Twitter un mesaj ciudat, în care a explicat că Luna face parte din Marte. Donald Trump le-a cerut celor de la NASA să dezvolte planuri mai ambițioase, fiindcă se investesc o grămadă de bani, a notat metro.co.uk. „Pentru banii pe care îi cheltuim, NASA n-ar trebui să […] Post-ul Donald Trump crede că Luna face parte din Marte! apare prima dată în Libertatea.ro.

Donald Trump crede că Luna face parte din Marte!

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

„Practic 1 din 2 contribuabili se află în diferite stadii ale procesului de executare silită, pentru neplata dărilor către bugetul local, persoane fizice sau juridice”, spun reprezentanţii Direcţiei de Taxe şi impozite

Poliţiştii călărăşeni au constatat 6 infracţiuni şi au aplicat peste 1.000 de sancţiuni contravenţionale în urma unei acţiuni desfăşurate pe raza

Doi tineri sunt cercetaţi pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi pentru încredinţarea unui vehicul spre a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaşte că nu

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR este gata să cedeze statului arenele de tenis şi o parte din terenurile pentru sport, dar totul să se întâmple conform legilor şi cu

Deşi 15 martie era considerat ultimul termen pe care îl mai acceptă CJ Olt pentru a începe să funcţioneze sistemul integrat de colectare a gunoiului menajer, firma lui Silviu Prigoană în continuare nu poate onora promisiunea făcută la momentul

Arsuri la stomac, dureri de spate, probleme cu circulaţia sângelui sau ridurile sunt doar câteva din problemele pe care poziţia de dormit le poate accentua. Experţii în probleme de somn explică modul în care putem să ne ferim de

Un tânăr de 23 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, după ce s-a răsturnat cu maşina pe DE 584, poliţiştii constatând că acesta se afla sub influenţa

Antena 1 va lansa un nou serial de comedie, cu Ştefan Bănică (51 de ani) în rol principal, anunţă Pagina de

Vârsta medie la care româncele devin mame este de 26,5 ani. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici furnizate de Eurostat, care arată totuşi că femeile din România fac primul copil mai devreme decât cele din Italia, Spania sau

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au aplicat sancţiuni de peste 1,6 milioane de euro în Dragonul Roşu, în prima săptămână a operaţiunii

Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB) oferă şi anul acesta cursuri gratuite la Matematică, Fizică, Chimie şi Economie, în perioada până pe 20 iulie, elevilor de clasa a XII-a care vor susţine examenul de Bacalaureat în această vară

Stare de aleră teroristă în oraşul olandez Utrecht, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeză, trei persoane au fost ucise şi

Inainte de a pleca in concedii, turistii privesc cu atentie fotografiile de pe site-urile hotelurilor sau ale pensiunilor, pentru a fi siguri ca alegerile lor sunt bune. In plus, citesc cu atentie recenziile date

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Există proiectul de lege care

Jucătoarea română Cristina Neagu a fost aleasă pentru a patra oară cea mai bună handbalistă a lumii, a anunţat, luni, Federaţia Internaţională de Handbal (IHF), pe site-ul

Guvernul britanic nu va putea supune încă o dată la vot în parlament acordul privitor la Brexit fără a-i aduce modificări substanţiale, a anunţat luni preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow,

Catena, liderul pieţei de farmacii atât după vânzări, cât şi ca număr de farmacii, şi-a majorat de mai bine de şapte ori cifra de afaceri în ultimii zece ani, din 2009 până în 2018. Marja de profit nu a depăşit însă pragul de 5%,

Valentin Costache nu a putut fi recuperat pentru stagiul de pregătire al naționalei U21, astfel că Mirel Rădoi l-a convocat pe Stephan Drăghici. Drăgici, 21 de ani, evoluează pentru Universitatea Craiova. În acest sezon competițional

Concordia Chiajna și Hermannstadt au oferit cel mai spectaculos meci din acest play-out, terminând la egalitate, 2-2 (Gorobsov '16, Bawab '18 / Tsoumou '4, Jazvic '12), un rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre cele două echipe.

Antrenorul Ionuț Badea, 43 de ani, e invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live de marți, care începe la ora 09:01. Fost campion cu Dinamo în 2004, Ionuț Badea va rememora amintiri din perioada în care era jucător. În